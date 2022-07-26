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Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK toplantısında açıkladı! Türk SİHA'ları için iki sürpriz teklif

Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK toplantısında açıkladı! Türk SİHA'ları için iki sürpriz teklif

AK Parti'nin dün yapılan MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de üretilen SİHA'lara yönelik yurtdışından gelen teklifleri anlattı. Putin 'beraber çalışmak'; BAE yönetimi ise ülkelerinde fabrika kurulmasını istiyor.

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Türk sihaları için yurtdışından iki önemli teklif geldi. Edinilen bilgiye göre AK Parti MYK toplantısında savunma sanayi de ele alınan başlıklar arasındaydı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin SİHA üretimiyle ilgilendikleri mesajını verdi.

NTV'de yer alan habere göre Erdoğan'ın "Putin, beraber çalışalım diyor. Birleşik Arap Emirlikleri "SİHA fabrikasını burada kurabilirsiniz teklifi ediyor" dediği öğrenildi.

CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısı
MYK toplantısında CHP'nin sağlıkta şiddet olaylarının önlenmesi için atılması gerekenleri görüşmek amacıyla Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırması da gündemdeydi . AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz bilgilendirme yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Siz konuyu yakından takip edin. Bakın ne yapıyorlar. Yapılabilecekleri yapın" talimatı verdiği öğrenildi.

Konuya ilişkin bilgi veren bazı kurmaylar, Meclis'in 1 Ekim'den önce açılmasının gündemlerinde olmadığını, CHP'nin verdiği genel görüşme önergesinin ise kabul görmeyeceğini söyledi.

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