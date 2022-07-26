BIST 2.539
DOLAR 17,84
EURO 18,15
ALTIN 985,70
HABER /  GÜNCEL

Lise nakil işlemleri nasıl yapılır 1. nakil tarihleri 2022 ne zaman açıklanır?

Lise nakil işlemleri nasıl yapılır 1. nakil tarihleri 2022 ne zaman açıklanır?

LGS tercih sonuçlarının ardından lise nakil işlemleri başladı. 3 aşamalı olan lise nakil işlemlerinin ilki 25 Temmuz'da başlayacak ve 29 Temmuz'da sona erecek. LGS 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta erişime açılacak. Peki LGS nakil başvurusu nasıl yapılır? İşte e- okul LGS nakil tercih ekranı

Abone ol

LGS tercih sonuçlarının ardından lise nakil kayıt işlemleri başladı.  Herhangi bir okula yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler lise 1. nakil işlemlerini e-okul üzerinden yapıyorlar. 25 Temmuz'da başlayan tercihler 29 Temmuz'a kadar devam edecek. LGS nakil sonuçları ise tercihlerin ardından 1 Ağustos'ta erişime açılacak. 

LGS adayları, 25-29 Temmuz'da yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularını yapacak ve sonuçlar 1 Ağustos'ta ilan edilecek. 1-5 Ağustos'ta yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları alınacak ve sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak.

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 9-17 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 19 Ağustos'ta belli olacak.

LGS nakil başvurusu nasıl yapılır: 
LGS yerleştirmeye esas 1. nakil başvuruları 25 Temmuz'da ve 29 Temmuz'a kadar devam edecek. Bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerin 1. nakil başvuru sonuçları 1 Ağustos’a ilan edilecek.

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “https://eokul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr” veya “https://eokul.meb.gov.tr” internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

LGS tercih sonuçları sonrası nakiller nasıl yapılacak?

Nakiller için her dönemde, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar" için en fazla 3, "yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar" için en fazla 3, "pansiyonlu okullar" için de en fazla 3 okul tercih edilebilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercih edebilecek. Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek..

ÖNCEKİ HABERLER
Dolarla mücadele için "altın para" bastılar! Bankalara dağıtıldı
Dolarla mücadele için "altın para" bastılar! Bankalara dağıtıldı
Okula gelen hizmetli kötü kokuları farketti... Korkunç olay! Çürümüş halde bulundu
Okula gelen hizmetli kötü kokuları farketti... Korkunç olay! Çürümüş halde bulundu
Ataşehir'de saldırıya uğrayan engelli genç: Ölümle tehdit ediliyorum
Ataşehir'de saldırıya uğrayan engelli genç: Ölümle tehdit ediliyorum
Bir kişi hayatını kaybetmişti! Bolu Yuva köyünde son durum ne? Valilik açıkladı
Bir kişi hayatını kaybetmişti! Bolu Yuva köyünde son durum ne? Valilik açıkladı
İtalya-İsviçre sınırı kaydı! Diplomatik yollar devreye girdi
İtalya-İsviçre sınırı kaydı! Diplomatik yollar devreye girdi
ABD inadına devam ediyor! SİHA'ların vurduğu taziye yayınlanan teröristin itirafları ortaya çıktı
ABD inadına devam ediyor! SİHA'ların vurduğu taziye yayınlanan teröristin itirafları ortaya çıktı
Tavuk fiyatları tepetaklak oldu! Yasak vatandaşa yaradı ama üretici isyanda
Tavuk fiyatları tepetaklak oldu! Yasak vatandaşa yaradı ama üretici isyanda
Otomobil ÖTV'si için Resmi Gazete'de yeni karar! Erdoğan araba ÖTV'si sıfırlayabilecek
Otomobil ÖTV'si için Resmi Gazete'de yeni karar! Erdoğan araba ÖTV'si sıfırlayabilecek
Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı! 10 futbolcu kadroda yok
Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı! 10 futbolcu kadroda yok
Beşiktaş'ta sürpriz futbolcu veda ediyor! Valerian Ismael'den ayrılık onayı çıktı
Beşiktaş'ta sürpriz futbolcu veda ediyor! Valerian Ismael'den ayrılık onayı çıktı