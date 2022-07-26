BIST 2.539
DOLAR 17,84
EURO 18,15
ALTIN 985,70
HABER /  GÜNCEL

Liseler ne zaman açılacak 2022 MEB lise açılış tarihi

Liseler ne zaman açılacak 2022 MEB lise açılış tarihi

Temmuz ayının sonlarına gelirken 2022-2023 eğitim yılıı için okul kayıtları da alınmaya başladı. Birçok veli ve öğrenci okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek araştırması yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Buna göre okullar 12 Eylül'de açılacak. İlk ara tatil 14-18 Kasım arasında yapılacak. Yarıyıl tatili ise 23 Ocak'ta başlayacak. Peki liseler ne zaman açılacak?

Abone ol

Yaz tatilinin ortalarına gelirken yavaş yavaş okullar ne zaman açılacak, 2022-2023 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak araştırmaları da yapılmaya da başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. Buna göre okullar 12 Eylül Pazartesi günü açılacak. Okul öncesi ve 1. sınıfların kaynaştırma-alıştırma günleri ise eylül ayının ilk günlerinde olacak. 1 dönemin ilk ara tatili 14-18 Kasım'da yapılacak. Sömestr ara tatil ise 23 Ocak'ta yapılacak. 

Bakan Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.

Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

Anaokul, ilkokul uyum haftasın ne zaman?
Bakan Mahmut Özer 2022-2023 eğitim öğretim takvimiyle ilgili şunları söyledi: Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası var. Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak. Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek. Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan’da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.”

ÖNCEKİ HABERLER
Ataşehir'de saldırıya uğrayan engelli genç: Ölümle tehdit ediliyorum
Ataşehir'de saldırıya uğrayan engelli genç: Ölümle tehdit ediliyorum
Bir kişi hayatını kaybetmişti! Bolu Yuva köyünde son durum ne? Valilik açıkladı
Bir kişi hayatını kaybetmişti! Bolu Yuva köyünde son durum ne? Valilik açıkladı
İtalya-İsviçre sınırı kaydı! Diplomatik yollar devreye girdi
İtalya-İsviçre sınırı kaydı! Diplomatik yollar devreye girdi
ABD inadına devam ediyor! SİHA'ların vurduğu taziye yayınlanan teröristin itirafları ortaya çıktı
ABD inadına devam ediyor! SİHA'ların vurduğu taziye yayınlanan teröristin itirafları ortaya çıktı
Otomobil ÖTV'si için Resmi Gazete'de yeni karar! Erdoğan araba ÖTV'si sıfırlayabilecek
Otomobil ÖTV'si için Resmi Gazete'de yeni karar! Erdoğan araba ÖTV'si sıfırlayabilecek
Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı! 10 futbolcu kadroda yok
Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı! 10 futbolcu kadroda yok
Beşiktaş'ta sürpriz futbolcu veda ediyor! Valerian Ismael'den ayrılık onayı çıktı
Beşiktaş'ta sürpriz futbolcu veda ediyor! Valerian Ismael'den ayrılık onayı çıktı
Mehmet Metiner: Nefret körlüğü siyaseti zehirliyor
Mehmet Metiner: Nefret körlüğü siyaseti zehirliyor
Benzin fiyatlarına indirim geldi 27 Temmuz'da geçerli! Motorin ve LPG kaç lira? Bir kötü haber var
Benzin fiyatlarına indirim geldi 27 Temmuz'da geçerli! Motorin ve LPG kaç lira? Bir kötü haber var
Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı 2022 nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı 2022 nasıl yapılır?