Benzin fiyatlarına indirim geldi 27 Temmuz'da geçerli! Motorin ve LPG kaç lira? Bir kötü haber var

Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle motorinden sonra benzine de indirim geliyor. Dün gece motorinin litre fiyatına 92 kuruş indirim gelmişti bu gece yarısı da benzine 48 kuruş indirim yapılacak. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarını belirleyen petrol fiyatları ve dolar kurundan ise endişe veren haberler geliyor. Her ikisi de yükselişe geçti. Bu şekilde devam ederse motorin ve benzine gelen indirimler yeniden zam olarak yansıyabilir.

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Gece yarısı motorin fiyatlarına 92 kuruşluk indirim gelmişti. Bugün itibariyle motorin litre fiyatı 24 liraya gerilerken, benzinli araç sahipleri için de gece yarısı indirim var. Bu indirim motorindeki kadar yüksek olmayacak. 27 Temmuz 2022 çarşamba günü itibariyle benzinin litre fiyatında 48 kuruşluk bir indirim pompaya yansımış olacak. Bu gece yarısı gelecek indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 22,24 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 22,36 TL’ye gerileyecek.

LPG'ye indirim var mı?

Motorin ve benzin indiriminin ardından LPG'li araç sahipleri de indirim haberi bekler oldu. Ancak sektör kaynaklarından LPG için bir indirim haberi henüz gelmiş değil.

İndirimli motorin fiyatları ne kadar oldu?

Dün geceki indirimle birlikte motorinin litre fiyatı bugün itibariyle 92 kuruş daha ucuz. İstanbul’da 24,48 TL, Ankara’da 24,59 TL, İzmir’de 24,61 TL seviyesinde bulunuyor.