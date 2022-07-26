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Benzin fiyatlarına indirim geldi 27 Temmuz'da geçerli! Motorin ve LPG kaç lira? Bir kötü haber var

Benzin fiyatlarına indirim geldi 27 Temmuz'da geçerli! Motorin ve LPG kaç lira? Bir kötü haber var

Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle motorinden sonra benzine de indirim geliyor. Dün gece motorinin litre fiyatına 92 kuruş indirim gelmişti bu gece yarısı da benzine 48 kuruş indirim yapılacak. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarını belirleyen petrol fiyatları ve dolar kurundan ise endişe veren haberler geliyor. Her ikisi de yükselişe geçti. Bu şekilde devam ederse motorin ve benzine gelen indirimler yeniden zam olarak yansıyabilir.

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Gece yarısı motorin fiyatlarına 92 kuruşluk indirim gelmişti. Bugün itibariyle motorin litre fiyatı 24 liraya gerilerken, benzinli araç sahipleri için de gece yarısı indirim var. Bu indirim motorindeki kadar yüksek olmayacak. 27 Temmuz 2022 çarşamba günü itibariyle benzinin litre fiyatında 48 kuruşluk bir indirim pompaya yansımış olacak. Bu gece yarısı gelecek indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 22,24 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 22,36 TL’ye gerileyecek. 

LPG'ye indirim var mı?
Motorin ve benzin indiriminin ardından LPG'li araç sahipleri de indirim haberi bekler oldu. Ancak sektör kaynaklarından LPG için bir indirim haberi henüz gelmiş değil.

İndirimli motorin fiyatları ne kadar oldu?
Dün geceki indirimle birlikte motorinin litre fiyatı bugün itibariyle 92 kuruş daha ucuz. İstanbul’da 24,48 TL, Ankara’da 24,59 TL, İzmir’de 24,61 TL seviyesinde bulunuyor.

PETROL FİYATLARI VE DOLAR KURU ARTIYOR

Benzin, motorin ve LPG fiyatlarını belirleyen petrol fiyatları ile dolar kuru oluyor. Bugün hem petrol fiyatlarında hem de dolar kurunda artış var. Pazartesi günü 100 doların altına inen brent petrolün varil fiyatı bugün uluslararası piyasalarda 101,88 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatları düne göre yüzde 1,69 oranında arttı. Dolar kuru da 18.87 liraya kadar çıktı ve 19 lirayı zorlamaya başladı. Hem doların hem de petrol fiyatlarının artışı benzin ve motorine gelen indirimleri geri alabilir. 

Petrol fiyatlardaki yükselişte, küresel piyasalarda artan arz endişeleri etkili olurken, Dünya genelinde artmaya devam eden resesyon riski ise petrol fiyatlarını baskılıyor. Brent petrolde teknik olarak 101,93 ile 102,33 dolar aralığının direnç, 101,53 ile 101,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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