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Vatandaş AK Parti'ye neden kızıyor? Mustafa Elitaş'tan olay itiraflar Hadi Özışık yorumladı

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Şu an AK Parti’ye karşı bir kırgınlık, kızgınlık var. Bizimle birlikte yürüyen AK Partili arkadaşlar o kadar sitem ediyorlar ki…" dedi. AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ise 'ekonomik kriz yok' diyor. 20 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin yöneticileri arasındaki bu dağınıklığın sebebi ne?

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"20 yıldır iktidarda olan bir partinin yöneticileri bu kadar dağınık olabilir mi?" diye soran İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın birbirine taban tabana zıt açıklamalarını yorumladı. Elitaş, “Şu an AK Parti’ye karşı bir kırgınlık, kızgınlık var. Bizimle birlikte yürüyen AK Partili arkadaşlar o kadar sitem ediyorlar ki…" derken, Yılmaz tam tersini söylüyor...

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri’nin yerel televizyon kanalı TV1’de katıldığı programda AK Parti ve seçmeniyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ekonomik sıkıntılardan dolayı vatandaşların AK Parti’ye kızgın olduğunu ifade eden Elitaş, Adalet Partisi’nin de 1970’li yıllarda ortaya çıkan petrol krizinden dolayı iktidardan düştüğünü hatırlattı.

AK Parti’ye karşı bir kırgınlık, kızgınlık var! Adalet Partisi böyle düştü!
Elitaş, “Şu an AK Parti’ye karşı bir kırgınlık, kızgınlık var. Ekonomik sıkıntılardan kaynaklı ‘Niye böyle?’ diyenler var. Ama böyle global bazda bir ekonomik sıkıntı ne zaman oldu bilmiyorum ama herhâlde 70’lerde bir petrol kriziyle ortaya çıkan bir sıkıntıydı. O zaman çok önde olan Adalet Partisi’ni ikinci parti haline getirmişti. Tek başına iktidardan almıştı” dedi.

AK Partili arkadaşlar bize öyle sitem ediyorlar ki...
Tüm ekonomik sıkıntılara rağmen yurttaşların sandığa sağduyulu bir şekilde sandığa gideceğini söyleyen Elitaş, “Bu sıkıntıya rağmen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tek alternatif olması, Cumhur İttifakı’nın tek güvenilir odak olması önümüzdeki süreçte sandık başına gidecek vatandaşlar sağduyusunu yapacak. Bizimle birlikte yürüyen AK Partili arkadaşlar o kadar sitem ediyorlar ki… ‘Ya niye böyle yapıyorsunuz’ diye üzüntülerini ifade ediyorlar” şeklinde konuştu.

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