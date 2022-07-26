Bugün motorinin litre fiyatı 92 kuruş indirimli! Benzine indirim yok petrol ve dolar şoku

Motorin litre fiyatında petrol fiyatlarındaki düşüş sonrasında indirim yapıldı. Bugün itibariyle motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24 lira 51 kuruşa Ankara İzmir'de ise 24 lira 64 kuruşa indi. Benzin fiyatlarına ise bu gece indirim geliyor. Ancak kötü haber de var. Petrol fiyatları ve dolardaki artış ise bu indirimleri geri alabilir.

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Pazartesi günü Brent petrol fiyatları 100 doların altına inince motorin fiyatlarına beklenen indirim pompaya yansıtıldı. Bugün itibariyle motorinin litre fiyatında 92 kuruş indirim yapıldı. Motorinin indirimli litre fiyatı İstanbul'da 24 lira 51 kuruş, Ankara ve İzmir'de ise 24 lira 64 kuruş oldu. Benzin fiyatlarına da bu gece 43 kuruş indirim geliyor. Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 22,24 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 22,36 TL’ye gerileyecek. Benzin fiyatlarına en son 19 Temmuz 2022'de 96 kuruş indirim yapılmıştı.

Petrol fiyatları ve dolar artıyor indirimi yiyebilir

Benzin ve motorin fiyatlarını belirleyen petrol fiyatları ile dolar kuru oluyor. Bugün hem petrol fiyatlarında hem de dolar kurunda artış var. Dün 100 dolar olan brent petrolün varil fiyatı bugün uluslararası piyasalarda 101,88 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatları düne göre yüzde 1,69 oranında arttı. Dolar kuru da 18.87 liraya kadar çıktı ve 19 lirayı zorlamaya başladı. Hem doların hem de petrol fiyatlarının artışı benzin ve motorine gelen indirimleri yiyebilir.

Petrol neden yükseliyor?

Petrol fiyatlardaki yükselişte, küresel piyasalarda artan arz endişeleri etkili oldu. Rus enerji şirketi Gazprom, dün Rus gazını Almanya üzerinden Avrupa'ya taşıyan hatlardan Kuzey Akım doğal gaz boru hattı için kullanılan Portovaya kompresör istasyonundaki Siemens türbin motorunun teknik nedenlerden ötürü durdurulduğu ve bu nedenle hat üzerinden sevk edilen doğal gaz miktarının azalacağını duyurdu. Bu gelişmeler doğal gaz yetersizliği nedeniyle Avrupa'da kış aylarında sanayi üretiminin aksayabileceği endişesini artırdı. Uzmanlar, Rusya'nın doğal gaz vanalarını kısmasıyla tetiklenen yüksek doğal gaz fiyatlarının ise Avrupa'da talebin petrole kayabileceği ve arz darlığını daha da körükleyeceği endişelerine yol açtığını kaydetti.

Dünya genelinde artmaya devam eden resesyon riski ise petrol fiyatlarını baskılıyor. Brent petrolde teknik olarak 101,93 ile 102,33 dolar aralığının direnç, 101,53 ile 101,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.