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İçişleri duyurdu; narko terör operasyonu! Çok sayıda ele geçirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İçişleri duyurdu; narko terör operasyonu! Çok sayıda ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 820 personelin katılımıyla "Eren Abluka-25 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser Narko Terör Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'da Eren Abluka-25 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser Narko Terör Operasyonu başlatıldı.

820 personelden oluşan 52 tim
Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Özel Harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucularından 820 personelden oluşan 52 operasyonel tim görev aldı.

Operasyonun ilk gününde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Diyarbakır'ın Hani ilçesi Turalı Mahallesi kırsalında 50 ayrı nokta tespit edildi.

Ele geçirilenler: 2 milyon...

Söz konusu noktalarda yapılan aramalar sonucunda 2 milyon 293 bin 180 kök kenevir bitkisi, 260 bin kök skunk bitkisi, 33 bin 400 gram kubar esrar, 39 bin 400 gram toz esrar, 4 bin 765 metre sulama hortumu ve 2 su motoru ele geçirildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının, vatandaşın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği kaydedildi.

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