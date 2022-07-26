Bursa'da genç kadına sevgilisi kurşun yağdırdı! Songül kanlar içinde yere yığıldı

Olay, Merkez Osmangazi İlçesi Çekirge Mahallesi Kamil Sokakta gece 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre erkek arkadaşıyla yaşadığı sokağa gelen Songül E. (34) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sözlü tartışmaya başladı.