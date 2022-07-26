Bursa'da genç kadına sevgilisi kurşun yağdırdı! Songül kanlar içinde yere yığıldı
BURSA'da genç kadın, erkek arkadaşı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Kalçasına ve bacağına isabet alan Songül E., kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Songül'ün son durumu ile ilgili bilgi geldi.
Olay, Merkez Osmangazi İlçesi Çekirge Mahallesi Kamil Sokakta gece 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre erkek arkadaşıyla yaşadığı sokağa gelen Songül E. (34) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sözlü tartışmaya başladı.
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Sözlü tartışmanın büyümesiyle Songül E’nin erkek arkadaşı yanında getirdiği tabancayla kız arkadaşına 3 el ateş etti.
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Kurşunlardan biri dizine diğeri kalçasına isabet eden Songül E. Kanlar içinde yerde kaldı.
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Mahallenin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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