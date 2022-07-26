BIST 2.548
DOLAR 17,85
EURO 18,24
ALTIN 990,16

Bursa'da genç kadına sevgilisi kurşun yağdırdı! Songül kanlar içinde yere yığıldı

İhlas Haber Ajansı
Bursa'da genç kadına sevgilisi kurşun yağdırdı! Songül kanlar içinde yere yığıldı

BURSA'da genç kadın, erkek arkadaşı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Kalçasına ve bacağına isabet alan Songül E., kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Songül'ün son durumu ile ilgili bilgi geldi.

Bursa'da genç kadına sevgilisi kurşun yağdırdı! Songül kanlar içinde yere yığıldı

Olay, Merkez Osmangazi İlçesi Çekirge Mahallesi Kamil Sokakta gece 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre erkek arkadaşıyla yaşadığı sokağa gelen Songül E. (34) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sözlü tartışmaya başladı.

18
Bursa'da genç kadına sevgilisi kurşun yağdırdı! Songül kanlar içinde yere yığıldı

 Sözlü tartışmanın büyümesiyle Songül E’nin erkek arkadaşı yanında getirdiği tabancayla kız arkadaşına 3 el ateş etti.

28
Bursa'da genç kadına sevgilisi kurşun yağdırdı! Songül kanlar içinde yere yığıldı

Kurşunlardan biri dizine diğeri kalçasına isabet eden Songül E. Kanlar içinde yerde kaldı.

38
Bursa'da genç kadına sevgilisi kurşun yağdırdı! Songül kanlar içinde yere yığıldı

Mahallenin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

48