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Pençe-Yıldırım Şehidi Remzi Nişan'ın naaşı memleketi Mersin'e uğurlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Pençe-Yıldırım Şehidi Remzi Nişan'ın naaşı memleketi Mersin'e uğurlandı

Pençe-Yıldırım Harekatında bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tören düzenlendi. Şehidin naaşı memleketi Mersin'e uğurlandı.

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Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda gerçekleştirilen törende, askerler tarafından helikopterden alınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek saygı duruşunda bulunuldu.

Şehidin öz geçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından tören mangası tarafından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağa konulan şehit Nişan'ın naaşı, memleketi Mersin'e uğurlandı.

Bakan Soylu da törene kaltıldı
Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Arslan, asker ve polisler katıldı.

Bakanlık acı haberi duyurmuştu

Milli Savunma Bakanlığıınca sosyal medya hesabından duyurulan şehit haberinde, "25 Temmuz 2022 tarihinde, Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu P.Uzm.Çvş. Remzi Nişan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri yer aldı.

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