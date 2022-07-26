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Uzun Covid-19’un yeni belirtileri çıktı! Bilim insanları: Erkeklerde...

Uzun Covid-19’un yeni belirtileri çıktı! Bilim insanları: Erkeklerde...

Covid-19 salgını, Türkiye dahil dünya genelinde vakaların artmasıyla beraber yeniden gündemimize girdi. Bilim insanları "Uzun Covid-19" sendromu ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. O açıklamada hastalığın uzun sürdüğü erkeklerde 'iktidarsızlık ve sertleşme sorunu' yaşandığına yer verildi.

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Normalleşme süreci, maske uyarılarının rafa kalkması ve sosyal mesafeye uyulmamasıyla birlikte Omicron varyantının alt türleriyle hızla yayılmaya devam eden corona virüsü salgınıyla ilgili dikkat çekici ve endişe yaratan bir araştırma yapıldı.

İngiliz bilim insanları “uzun Covid-19” olarak da bilinen corona virüsünün haftalar ve hatta aylar boyunca bitmek bilmeyen belirtileri ve etkileri ile ilgili bir araştırmaya imza  attı. Birmingham Üniversitesi’nde görevli bilim insanları 2.4 milyon insanın verilerini ve sağlık durumunu takip etti.

486.149’unun Covid-19’a yakalandığını açıklayan bilim insanları, hasta olduğuna dair belirti olmayan 1.9 milyon kişinin verilerini inceledi. Uzun Covid-19 hastalarında genelde nefes darlığı ve tat-koku kaybı olduğunu açıklayan uzmanlar, erkekleri ilgilendiren dikkat çekici bir sonucu da paylaştı.

Bilim insanları sertleşme sorunu ve iktidarsızlığın uzun Covid-19’un belirtilerinden bazıları olduğuna kanaat getirdi.

İngiltere Ulusal Sağlık Enstitüsü ile İngiltere Araştırma ve İnovasyon’un fonladığı bir araştırma, Nature Medicine isimli dergide yayınlandı.  Covid-19 geçiren hastalarda iyileştikten sonraki 12 hafta boyunca bazı belirtilerin devam ettiği ve iktidarsızlıkla sertleşme sorununun da bunlar arasında olduğu kaydedildi.

Araştırmayı yürüten bilim insanlarından Jennifer Camaradou, “Bu araştırma, uzun Covid-19’un ne kadar karmaşık ve zorlayıcı bir yapısı olduğunu gösteriyor” dedi.

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