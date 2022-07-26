BIST 2.548
DOLAR 17,84
EURO 18,25
ALTIN 987,82
HABER /  GÜNCEL

KYK borçları için formüller masada! Borcunu ödemiş olanlar ne olacak?

KYK borçları için formüller masada! Borcunu ödemiş olanlar ne olacak?

Üniversite öğrencilerinin aldığı ancak geri öderken zorlandığı KYK borçları için müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Borcunu ödemiş olanların durumu da değerlendirilecek.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KYK borçlarının faizlerinin silindiğini açıklamasının ardından yasal düzenleme bekleniyor. Borcunu ödemiş olanlar için de formül aranıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada, KYK kredi borçlarında yalnızca ana paranın tahsil edileceğini duyurdu. Açıklama sonrası borç sorgulaması yapan gençler, düzenleme henüz yürürlüğe girmediği için sistemde borcun tamamını gördü.

Alınan kredilerin üretici fiyat endeksi (ÜFE) farkına göre belirlenip geri ödeme tablosu da kamu alacaklarına göre düzenlendiği için sadece anaparanın ödenmesiyle ilgili süreç, yasal düzenlemeden sonra başlayacak. Yasa yürürlüğe girer girmez rakamlar yenilenecek ve ÜFE farkı silinecek. Gençler düzenlemenin hayata geçirilmesi ile birlikte sadece anaparayı ödeyecekler.

Sabah'ta yer alan habere göre, borcunu ödeyenler için geriye dönük işlem yapılması mümkün görünmese de bu konuda bazı seçenekler üzerinde durulduğu belirtiliyor.

Edinilen bilgilere göre düzenlemeyle ilgili olarak, icralık olanların borçlarının anapara üzerinden yapılandırılması, ödemelerin 2 yıl sonra başlayacağı koşulunun kaldırılması, peşin veya taksitli ödeme tablosu gibi seçenekler üzerinde duruluyor.

Borcunu ödeyenlere ise hakkaniyet açısından kısmi veya anapara dışında yapılan ödemenin tümünün iadesi seçeneklerinin mümkün olup olmayacağı üzerinde durulduğu ifade ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD inadına devam ediyor! SİHA'ların vurduğu taziye yayınlanan teröristin itirafları ortaya çıktı
ABD inadına devam ediyor! SİHA'ların vurduğu taziye yayınlanan teröristin itirafları ortaya çıktı
Üniversitelere yeni fakülteler açılıyor 15'i kapanıyor kararlar Resmi Gazete'de
Üniversitelere yeni fakülteler açılıyor 15'i kapanıyor kararlar Resmi Gazete'de
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu 18 kişi gözaltında
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu 18 kişi gözaltında
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Osman Sezgin atandı
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Osman Sezgin atandı
ABD, Tahıl sevkiyatı anlaşması için B planı arayışında! Bypass etmek istiyorlar
ABD, Tahıl sevkiyatı anlaşması için B planı arayışında! Bypass etmek istiyorlar
Araç sahipleri dikkat: Motorine indirim geldi!
Araç sahipleri dikkat: Motorine indirim geldi!
Valerien Ismael'den Rıdvan Yılmaz açıklaması! 'Benim dışımda herkes mutlu'
Valerien Ismael'den Rıdvan Yılmaz açıklaması! 'Benim dışımda herkes mutlu'
Rize'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
Rize'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
Tokat’ta 9 kişi mantar zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı
Tokat’ta 9 kişi mantar zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı
Adem Büyük'ün yeni takımı belli oldu
Adem Büyük'ün yeni takımı belli oldu