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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG açıklaması! Fiyatı düşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Togg ile ilgili soruya cevap veren Erdoğan, elektrikli otomobillerde fiyatları düşürecek vergi düzenlemesiyle ilgili açıklamada bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Özel yayınında aralarında Haber7 Yazarı ve Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'de heyecanla beklenen Togg ile ilgili soruya cevap veren Başkan Erdoğan, elektrikli otomobillerde fiyatları düşürecek düzenlemeyle ilgili açıklamada bulundu.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı;
Üretim süreci TOGG'un devam ediyor. Hedefimiz bu yıl içerisinde çıkartıp, ondan sonra da keyfini beraberce tatmak. Bursa Gemlik'te yer alacak fabrika çalışmaları şu anda boya ve gövde tesisiyle pist tesisi tamamlandı.

Türkiye'den batarya hamlesi
Montaj tesisinin %98'i tamamlandı. Avrupa'nın e n temiz boyahane tesisinde kimyasal dolum aşamasına geçildi. Tesisler bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır hale gelecek. İlk seri üretim araçlar bu yılın son çeyreğinde banttan inecek. Batarya konusunda üretimi Türkiye'de yapılacak. Çalışmalar devam ediyor.

Yeni vergi düzenlemesi
Motor gücü 160 kW'yi geçmeyen, ÖTV matrahı 700 bin lirayı aşmayan elektrikli otomobiller için elektrikli araçların ÖTV vergisini yüzde 10'lara kadar düşürdük.

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