Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik durumuna yaptığı açıklamada, "Hayat pahalılığının yükünü azaltmak için adımlar atıyoruz. Şubat-mart itibarıyla enflasyonda belirgin bir düşüş göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan programda Türkiye’nin barış diplomasisi, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’ya NATO üyelik şartları, Türkiye -ABD ilişkileri ve Atina yönetiminin provokasyonları, Türkiye’nin terörle mücadelesi, enflasyonla mücadelede yeni adımlar gibi gündemin sıcak başlıklarını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programdaki enflasyon sorusuna verdiği cevap şöyle:

''Bu salgın süreci, Ukrayna'daki savaş, tarihin en yüksek seviyelerine ulaşan enerji ve emtiya fiyatları, küresel alanda enflasyonist bir ortam oluştu. Bu diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'yi de etkiledi.

Tabi hayat pahalılığının yükünü azaltmak amacıyla gerekli tüm adımları da atıyoruz. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve ekonomi yönetimimiz çalışıyor. Hedef odaklı hayata geçirdiğimiz bu adımlarla zorlu koşullara karşı ülkemizin direnci artırmayı hedefliyoruz. Kur Korumalı TL'ye katılım çok oldu. Toplamda 1,8 milyon hesap açıldı. Bu sayı güvene işaret ediyor.

Enflasyon ne zaman düşecek?

Gerçek kişilere yönelik tasarladığımız ürüne gelen talep de tabana yayıldı ve beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Yapmış olduğumuz bu düzenlemelerin enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip ediyoruz.

Son haftalarda yaşanan petrol fiyatlarındaki düşüşün olumlu etkilemesini de bekliyoruz. Yıllık enflasyon düşüşünü önümüzdeki yıl ciddi bir şekilde Şubat-Mart döneminde görmeye başlarız.''