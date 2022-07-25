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Aydın'da orman yangını: Gece görüşlü helikopterler bölgeye sevk edildi

Aydın’ın Söke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisi ile büyüyerek geniş bir alana yayılırken, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor. 5 adet gece görüşlü yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi.

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Edinilen bilgiye göre, Argavlı Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesiyle bölgeye, Orman İşletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Yangında gün batımına kadar 12 helikopter ve 7 uçak havadan söndürme çalışmalarına katıldı.

Gece görüşlü helikopterler sevk edildi
Gece havadan söndürme çalışmalarının devam etmesi için 5 helikopterin bölgeye yönlendirilmesi planlandı.

Karadan söndürme çalışmalarına 56 adet arazöz ve su tankeri, 7 adet dozer, 540 adet personel görev alıyor.

Yangın bölgesinde AFAD, emniyet, jandarma, sağlık personeli, belediye itfaiye ekipleri ve vatandaşlar görev alıyor.

Öte yandan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Söke Kaymakamı Saadettin Yücel: Hepsi seferber olmuş durumda
Yücel, yaptığı açıklamada, Aydın Valiliğince oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezince, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin yangını söndürmek için seferber olduklarını aktardı.

"Yerleşim yerleri ile hayvan ağıllarında tahliyelerin yapıldığını belirten Yücel, "Ne kadar itfaiye, arazöz varsa hepsi seferber olmuş durumda ve müdahaleye devam etmekte." dedi.

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