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Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı vefat etti

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı vefat etti

GÜRESUN'un AK Partili Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, kanser tedavisi gördüğü İstanbul'da yaşamını yitirdi.

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52 yaşındaki Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, bir süredir İstanbul'da kanser nedeniyle tedavi görüyordu. Yılancı, hastanenin yoğun bakım ünitesinde bugün hayatını kaybetti.
Şebinkarahisar Belediyesi’nde ilk olarak 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde

AK Parti’den belediye başkanı seçilen Yılancı, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 seçimlerini de kazanarak üç dönemdir belediye başkanlığı yapıyordu. Yılancı, evli 3 çocuk babasıydı.

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