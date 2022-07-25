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Devlet Bahçeli seçim startını veriyor! Miting yapacak... Tarih belli oldu

Devlet Bahçeli seçim startını veriyor! Miting yapacak... Tarih belli oldu

MHP’nin yaz programı belli oldu. 29 Temmuz’da 'Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' toplantıları başlayacak, eylül ayında '2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net' temalı miting yapılacak. Mitinge MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılması bekleniyor.

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MHP, eylül ayında '2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net' temalı miting yapacak. MHP lideri Bahçeli'nin mitinge katılması bekleniyor. MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet’in 100’üncü yıldönümü olan 2023’de yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimlerine bütün imkan ve inancıyla hazırlanmaktadır” denildi.

MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet’in 100’üncü yıldönümü olan 2023’de yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimlerine bütün imkan ve inancıyla hazırlanmaktadır.

Bu kapsamda 29 Temmuz 2022 tarihinden itibaren tekrar başlayacak olan 'Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' toplantılarının yanı sıra, 4 Eylül 2022 tarihinden itibaren, Sivas Kongresi’nin ruhuyla, yine Sivas ilimiz merkez olmak suretiyle 'Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat' il teşkilatlarımızın ve aziz vatandaşlarımızın katılımıyla '2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net' temalı açık hava toplantılarının ilki düzenlenecektir.”

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