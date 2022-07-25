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Titanik filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu kansere yenik düştü

Titanik filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu kansere yenik düştü

Titanik filminde canlandırdığı Spicer Lovejoy karakteriyle hafızalara kazınan Britanyalı aktör David Warner hayatını kaybetti.

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Titanik filmindeki rolüyle hafızalara kazınan Britanyalı ünlü aktör David Warner, 80 yaşında hayatını kaybetti. BBC, Warner'ın "kanser kaynaklı bir hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini" belirtti ve ailesinin ölümü doğruladığını ifade etti.

Birçok ünlü yapımda rol aldı

Warner kariyeri boyunca sinemada, sahnede, televizyonda ve radyoda birçok farklı yapımda rol aldı. Warner; Tron'dan Doctor Who'ya, Star Trek'ten Titanic'e birçok ünlü yapımda boy gösterdi.

Warner için, "Biz, ailesi ve arkadaşları tarafından çok özlenecek. İyi kalpli ve yardımsever bir insan olarak anılacak" denildi.

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