İBB'den İstanbul'daki skuter sorunu için çözüm kaldırım işgali bitiyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kentte parklanma konusunda büyük sorun oluşturan elektrikli skuterler için mikromobilite park alanları çalışması başlattı.

Abone ol

İBB'den yapılan açıklamaya göre, kullanımın yayılmasıyla park sorunu da artan skuterler için harekete geçen İBB, mikromobilite park alanları oluşturacak.

En yoğun kullanıma göre İstanbul genelinde işletme yapan firmalardan elde edilen veriler doğrultusunda Kadıköy ilçesi pilot bölge seçildi.

Kadıköy'de skuter kullanımının yoğunlaştığı Bağdat Caddesi'nde 17, Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi'nde 2, Ethem Efendi Caddesi'nde 7 ve Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde 26 olmak üzere toplam 52 skuter park alanı yapılacak.

Proje, elektrikli skuterlerin en yaygın kullanıldığı Beşiktaş, Fatih, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Beyoğlu gibi ilçelerde de geliştirilerek hayata geçirilecek.