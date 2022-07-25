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Maymun çiçeği virüsü aşısına AB'den onay geldi

Maymun çiçeği virüsü aşısına AB'den onay geldi

Avrupa Birliği (AB) maymun çiçeği virüsüne karşı Danimarkalı biyoteknoloji şirketi Bavarian Nordic'e onay verdi.

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AB Komisyonundan alınan bilgiye göre, Bavarian Nordic'e (BAVA.CO) maymun çiçeği aşısı için pazarlama izni verildi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da geçen hafta söz konusu aşıyı tavsiye etmişti.

Avrupa Hastalıkları Önleme Merkezinin son verilerine göre, 27 AB ülkesinde şimdiye kadar 8 bin 697 vaka görüldü. İspanya, Almanya, Fransa başı çekerken, en az vakalar Bulgaristan, Letonya ve Slovakya'da tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü 23 Temmuz'da maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.

DSÖ ayrıca şimdiye kadar 75 ülkeden 16 binin üzerinde maymun çiçeği vakasını doğruladığını belirterek, virüs nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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