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Etiyopyalı kadın doğum için Salihli'yi seçti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Etiyopyalı kadın doğum için Salihli'yi seçti

İZMİR'in Ödemiş ilçesi Bozdağ Mahallesi’nde yaşayan Etiyopyalı Meseret Tezera Abebe (40) Salihli Devlet Hastanesi’nde normal doğumla 4 kilo 355 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi.

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Etiyopyalı Meseret Tezera Abebe, sosyal medyada tanıştığı Fatih Soguksu ile Aralık 2020’de Ödemiş’te yapılan nikahla evlendi.

Salihli Devlet Hastanesi Kadın Doğum hekimleri kontrolünde hamilelik yaşayan ve Türkiye’de Ayşe ismini kullanan Etiyopyalı Meseret, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Evrim Koç ile ebeler Güler Berber, Nazan Akkuş ve Fadime Fidan’ın yardımıyla normal doğumla 4 kilo 355 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi.

Normal doğumla erkek bebek dünyaya getiren Etiyopyalı anneyi ziyaret eden Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Gökhan Gürsoy “Meseret hanımın hastanemizi tercih etmesi ve sağlıklı bir bebek dünyaya getirmesi bizi çok mutlu etti.

Bebekleri sağlıkla büyür inşallah” derken, Dr. Koç ise “Etiyopyalı Meseret Tezera Abebe, normal doğumla sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. 4 kilo 355 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğimiz ve annemiz çok iyi. Kendilerine sağlıklı uzun ömür diliyorum” dedi.
İlk bebeklerini Salihli’de kucağına alan baba Fatih Soğuksu’da Salihli Devlet Hastanesi personeline teşekkür etti.

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