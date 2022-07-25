Dolar yeni haftaya rekor kırarak başladı! Dolar kritik seviyeyi aştı euro ve altında son durum

MERKEZ Bankası'nın faizi sabit tutmasının ardından Avrupa Merkez Bankası da faizi yükseltince Türk lirasının değer kaybı hızlandı. Dolar, haftaya yeni bir rekorla başladı ve 17.80 TL seviyesini aştı. Euro ve Gram altın da yükselişini sürdürüyor.

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Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faizi yüzde 14’te sabit bırakması, Avrupa Merkez Bankası’nın 10 yıl sonra ilk kez faiz artırması, Amerikan Merkez Bankası’nın ise faiz artırımına gideceğine yönelik kuvvetli beklenti sonrası Türk Lirası'nda düşüş devam ediyor. Dolar sabah saatlerinde 17,80 lira kritik seviyesini de aşarak 2022'nin rekorunu kırdı. Euro ve altın da yükseliyor.

09:00 itibariyle piyasalar: Haftanın ilk iş gününde dolar/TL, an itibarıyla yükseliş eğilimini sürdürerek 17,80 seviyesini geride bıraktı. Dolar, önceki kapanışını 17,7308'den yapmıştı. Bir süre değer kaybı yaşayan euro/TL de tekrar atağa geçerek an itibarıyla 18,1623 civarında seyrediyor. Euronun önceki kapanışı 18,2126 seviyesinden gerçekleşmişti.

Altın fiyatları: Altının ons fiyatlarında düşüş yaşanırken, dolardaki yükseliş nedeniyle gram altın yükseliyor. Altının onsu 1.725 dolardan satılırken, gram altının satış fiyatı 987 lira oldu. Çeyrek altın 1.613 liradan cumhuriyet altını ise 6.436 liradan satılıyor.