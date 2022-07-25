Deva ve Gelecek birbirine girdi! 'Adamlık'tan vurunca ortalık karıştı! 'Aç tavuk...'

Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin üyeleri Ali Babacan'ın sözleri üzerinden birbirine girdi. Babacan'ın, "Sayın Ahmet Davutoğlu, 'Saadet, Gelecek ve DEVA ittifak yapalım' diye önerdi. Partinin yetkili organlarına götürdük. Başkanlık kurulunda 21'de 21 reddedildi. Bir kişi bile desteklemedi." açıklamasına, Gelecek partili isim yanıt verip 'adamlık'tan vurdu. Bunun üzerine iki parti teşkilatları arasında sosyal medyada kavga çıktı.

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Millet İttifakı'nda çatlak sürüyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, "Sayın Ahmet Davutoğlu, 'Saadet, Gelecek ve DEVA ittifak yapalım' diye önerdi. Partinin yetkili organlarına götürdük. Başkanlık kurulunda 21'de 21 reddedildi. Bir kişi bile desteklemedi. O bizim kendimizi nasıl tanımladığımızla ilgili bir konu. İstemiyor arkadaşlarımız" şeklindeki sözleri Gelecek Partisi'nin tepkisine neden oldu.

"Adamlık"tan vurunca kavga çıktı

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Abdülkadir Baykay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı eleştirerek, "En büyük hata sizi adam yerine koyup bu teklifi götürenlerdedir" dedi.

Abdülkadir Baykay, söz konusu paylaşımının ardından yeniden açıklamada bulundu ve "Yazdıklarımın arkasındayım daha önce dediğim gibi ülkede siyaset yapmak için illa yalakamı olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi kurul üyesi: Bu dil ve üslup oldukça sakıncalı

DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Tunahan Elmas, Abdülkadir Baykay'ı eleştirdi ve "Siz gelecek partisinin kurucusunuz. Ali bey ve Ahmet hoca eski dost ve yıllarca beraber siyaset yaptı. Bugün, 6'lı masada iki parti de ülkenin geleceğine yönelik katkı sunuyor. Bu dil ve üslup oldukça sakıncalı. Hem partiler arası diyalog için, hem memleket için. Ayıp ediyorsunuz" iddiasında bulundu.

"Kimseyi peygamber görmüyoruz"

Abdülkadir Baykay da, Tunahan Elmas'a cevap verdi ve "Siyasi olarak bir beklentim yok. Bana göre onlara bu teklifi götürenler de hata yapmıştır. Bu şekilde kendini kaf dağında görüp açıklama yapanlar da kurucusu olmamız yapılan hataları söylememiz anlamına gelmiyor. Kimseyi peygamber görmüyoruz biz liderlerde hata yapar" iddiasında bulundu.

"Eleştirmek ayrı..."

Tunahan Elmas da, Abdülkadir Baykay'a cevap verdi ve "Eleştirmek ayrı, milletin adamlığına laf etmek ayrı şeyler Abdulkadir bey. Bu ayrımı yapabilecek biri olduğunuzu düşünüyorum" dedi.

"Aç tavuk kendini buğday ambarında zannediyor" Gelecek Partisi Adana İl Başkanı Ebubekir Yıldırım da, Ali Babacan'ın açıklamasını eleştirdi ve "21'de 21'in kime hizmet ettiği belli değil! Aç tavuk kendini buğday ambarında zannediyor" diye konuştu.

Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Bayram Ali Akyüz de, Ali Babacan'ın açıklamasını değerlendirdi ve "İlk önce size gerçekten teşekkür ediyoruz. Kaç aydır arazide bu konuyu soran vatandaşa dert anlatmaktan yorulmuştuk. Sizin ve 21 kurul üyeniz sayesinde bu yükten kurtulduk..." ifadelerini kullandı.

"Bu yazıyı sileceksiniz"

Deva Partili Ahmet Rose de, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Abdülkadir Baykay'ın Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yönelik "En büyük hata sizi adam yerine koyup bu teklifi götürenlerdedir" ifadelerini eleştirdi. Ahmet Rose; "Abdülkadir Bey terbiyenizi takının. Adam yerine koymak falan nasıl kelimeler. İttifak yapmadık diye düşman mı olduk birbirimize? Bu yazıyı sileceksiniz" dedi.