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İzmir'de tarım işçileri otomobil çarpmasıyla öldü biri henüz 9 yaşında

İzmir'de tarım işçileri otomobil çarpmasıyla öldü biri henüz 9 yaşında

İZMİR'de yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişiye seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan 2 kişi de kaza yerinde hayatını kaybetti. Ölenlerden birinin 9-10 yaşlarında kız çocuğu olduğu öğrenildi.

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Kaza saat 07.50 sıralarında, Torbalı - Tire yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Tire istikametine seyir halinde olan F.C. (47) idaresindeki 35 YMD 30 plakalı otomobil, Tokatbaşı kavşağına geldiği sırada,yol kenarında bekleyen biri çocuk iki kişi bir anda karşıya geçmek istedi.

Bir anda karayoluna çıktığı öne sürülen ve tarım işçisi oldukları öğrenilen iki kişiye otomobil çarparken, çarpmanın etkisiyle 1'i çocuk 2 kişi, metrelerce savruldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 2 kişinin de kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerlerinden kimlik çıkmadı
Öte yandan kazada hayatını kaybedenlerin üzerlerinden kimlik çıkmadığı öğrenilirken, ölenlerden birinin 9-10 yaşlarında kız çocuğu, diğerinin de 60 yaşlarında bir kadın olduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden iki kişinin de cansız bedenleri, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yerde kolluk kuvvetleri güvenlik önlemleri alırken, ölenlerin kimliklerini belirleme çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü F.C. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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