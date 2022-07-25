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Sırtına yapıştı 8 gündür tedavi görüyordu! Tokat'tan acı haber geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sırtına yapıştı 8 gündür tedavi görüyordu! Tokat'tan acı haber geldi

TOKAT'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 63 yaşındaki hasta hayatını kaybetti.

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 KKKA şüphesiyle Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde 8 gündür tedavi gören 63 yaşındaki Duran Özcan yaşamını yitirdi.

Duran Özcan'ın, 15 gün önce sırtına yapışan keneyi eşinin çıkardığı, rahatsızlanması üzerine de hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

TOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde 2 kişi daha KKKA tedavisi görüyor.

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