Bursa Büyükşehir Belediyesi hedefe ilerliyor; Görükle Göçmen Konutlarına ayrıcalıklı park

Bursa’yı yeniden ‘yeşille’ anılan bir kent haline getirmek amacıyla Bursa Millet Bahçesi, Vakıf Bera Kent Parkı, Bağlaraltı Parkı gibi büyük ölçekli parkları kente kazandıran, Gökdere Millet Bahçesi, Doğanbey Millet Bahçesi, Çekirge Teras gibi yatırımlara devam eden Büyükşehir Belediyesi, Görükle Göçmen Konutlarına da bölgeye nefes olacak bir park kazandırıyor.

Toplam 16 bin metrekarelik alanın 12 bin metrekaresi tamamen yeşil alan olacak.

Bölgedeki sosyal donatı alanı eksikliğini büyük ölçüde giderecek olan parkta, 350 metre bisiklet yolu, 385 metre yürüyüş yolu, basketbol sahası, fitness alanı, çocuk oyun alanı ve 1 kafeterya bulunacak.

3 adet pergolanın da konuşlandırılacağı park alanının hemen yanında bulunan 80 adet zeytin ağacı da park alanına dahil edilerek koruma altına alınacak.

"Önceliğimiz çevre"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Bursa bırakabilmek amacıyla çevre yatırımlarına öncelik verdiklerini söyledi.

"Kısa zamanda halkın hizmetine sunacağız"

Alt yapı yatırımlarının yanı sıra büyük ölçekli park ve meydanları kente kazandırmak için yoğun çaba harcadıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Özellikle evlerde kaldığımız pandemi sürecinde doğanın, çevrenin hatta bir ağacın bile ne kadar büyük önem taşıdığını hep birlikte gördük. Bu nedenle büyük ölçekli parkların yanı sıra mahallelerimize de halkımız nefes alacağı, çocuklarıyla birlikte gelip, keyifli vakit geçirebileceği parklar kazandırıyoruz. Bu kapsamda projelendirdiğimiz Göçmen Konutları’ndaki parkımızı da kısa zamanda tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz” dedi.