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Kapadokya'da balon fiyatları 3 bin lirayı da geçti!

Kapadokya'da balon fiyatları 3 bin lirayı da geçti!

Kapadokya'da balon turu fiyatları 185 Euro'ya kadar yükseldi. Asgari ücretin 5 bin 500 TL olduğu Türkiye’de balon fiyatlarının 3 bin TL'yi geçmesi tepki çekti.

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Nevşehir Göreme’de düzenlenen BALONFEST 2022’yi ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, balon sektöründe ciddi hamleler yapıldığını belirtti. Türkiye’de üretilen yerli balonlar ile bölgede artan uçuş ve yolcu sayısıyla övündü. 2022’nin ilk altı ayındaki yolcu sayısının ise üç kattan fazla arttığını belirtti.

Cumhuriyet'in haberine göre yabancı turist ağırlıklı balon turlarında kişi başı ücret 185 Euro'ya kadar yükseliyor. Asgari ücretin 5 bin 500 TL olduğu Türkiye’de iki kişinin, 1 saatlik balon turu için 6 bin 700 TL ödemesi gerekiyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün internet sitesindeki verilere göre, Nevşehir’de resmi lisans sahibi 28 balon işletmesi bulunuyor.

İşletmelerin verdiği bilgilere göre 31 Temmuz Pazar günü için bir yolcudan 150 ila 185 Euro  arasında değişen uçuş ücreti isteniyor. Ayrıca “bu fiyatın 15 Ağustos 2022 sonrasında 210 Euro bandına çıkacağı” bilgisi de aktarılıyor.

"Sektör dışa  bağımlı"
“Fiyatların neden Avro olarak verildiğini” sorulduğunda işletmeler, “Belli bir kullanım ömrü olan balonların Türkiye’de üretilse bile büyük bölümü Euro ile satın alınan malzemelerden üretildiğini, sektörün bu yönüyle dışa bağımlı olduğu” yanıtını veriyor.

“Uçuşlarda çok Türk yolcu var mı?” sorusuna verilen yanıt ise “Büyük bölümü yabancı turistler. Yaz sezonunda Türk yolcu yok gibi. Geçen yıl kişi başı 400 TL fiyatlar varken Türkler çoktu, kur krizi sonrası azaldı” şeklinde oluyor. Öte yandan “uçuşlarda yazın Koreli, Alman, Amerikan, Brezilyalı turistlerin yoğunlukta olduğu, ilk ve sonbaharda ise Uzakdoğuluların rağbet gösterdiği” bilgisi veriliyor.

İşletmeciler, yüksek fiyatlar nedeniyle balona binemeyen yerli turist için balonla fotoğraf çektirme ve sanal balon turları düzenliyor.

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