Ebru Gündeş'in annesi kimdir Müjgan Bilgin kaç yaşında neden öldü?

OLaylı evliliği ve boşanma konuları ile sık sık magazin basınında yer alan şarkıcı Ebru Gündeş bu kez de annesi ile gündem oldu. Annesi Müjgan Bilgin'in ölümü ile sarsılan Ebru Gündeş'in ailesi ve kardeşleri merak edildi. Annesi Müjgan Bilgin'i 73 yaşında koronavirüs nedeniyle kaybeden Ebru Gündeş'in babası Remzi Gündeş'te ölmüştü. Peki Ebru Gündeş kaç kardeş, kardeşleri kimdir?

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Şarkıcı Ebru Gündeş annes acısı ile sarsıldı. 73 yaşındaki annesi Müjgan Bilgin'i koronavirüs nedeniyle kaybetti. Ebru Gündeş'in annesinin ölümünün ardından hayatı da merak edildi. 47 yaşındaki Ebru Gündeş'in 4 yaşında bırakıp giden babası Remzi Gündeş de ölmüştü. Peki Ebru Gündeş kaç kardeş? Ebru Gündeş'in Aslıhan Gündeş ve Cengiz Kumartaşoğlu adında 2 tane kardeşi var.

73 yaşında hayata veda eden Bilgin'in cenazesi, bugün Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Müjgan Bilgin ölüm haberi yaşadığı site yönetimi tarafından duyuruldu.

Duyuruda "Sayın sakinlerimiz malikimiz Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Merhumenin cenazesi 25.07. 2022 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir" ifadeleri yer aldı.

Erdoğan da aradı: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Ebru Gündeş’i telefonla arayarak annesi Müjgan Bilgin’in vefatı nedeniyle taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Kimsenin bilmediği kız kardeşi: Kimselerin bilmediği Ebru Gündeş’in kız kardeşinin fotoğrafı Söylemezsem Olmaz programında gösterildi. Ebru Gündeş’in kardeşi Aslıhan’la hiç görüşmediği öğrenilirken, Aslıhan Gündeş’in 2 yıl önce Ebru Gündeş’in konserine gittiği attığı şu Tweet’ le ortaya çıktı.

Aslıhan Gündeş, sosyal medya hesabından ablasına “Konser guzeldi. Çok eğlendim. Ama tanıdıklarını görmezden gelmen duruşuna yakışmadı. Ama yinede halen ben varım ve seni seviyorum” yazdı.