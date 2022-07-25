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Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bay Kemal' çıkışını bakın ne yaptı?

Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bay Kemal' çıkışını bakın ne yaptı?

Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı adaylığına sinyal olarak değerlendirilecek bir adım daha attı ve mitingde 'Bay Kemal' üzerine bir konuşma yapmasının ardından sosyal medya hesaplarındaki profil detayına 'Bay Kemal' ekledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter ve Instagram profilindeki 'biyografi' kısımlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla kullandığı'Bay Kemal' hitabını ekledi. Kılıçdaroğlu bugün Balıkesir'de düzenlenen "Milletin Sesi Mitingi"nde "Bay Kemal olmak kolay değil, söz verdin mi yapacaksın, Bay Kemal olmak için kul hakkı yemeyeceksin, adaletli olacaksın." ifadelerini de kullanmıştı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kişisel Twitter ve Instagram hesaplarındaki biyografi kısımlarında "Gençlerin demokrat amcası" ifadesi yer alıyordu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisi için sıklıkla kullandığı "Bay Kemal" hitabı için bugün Balıkesir mitinginde Erdoğan'a göndermede bulundu. CHP lideri akşam saatlerinde ise her iki sosyal medya hesaplarındaki biyografi bölümlerine "Bay Kemal" hitabını ekledi.

Kılıçdaroğlu, Balıkesir mitinginde kendisine "Bay Kemal" hitabını kullanan Erdoğan'a gönderme yaparak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bay Kemal olmak için bütün hayatımı verdim, Bay Kemal sıradan bir olay değil; Bay Kemal olmak için kul hakkı yemeyeceksin, adaletli olacaksın.

Gençler var aramızda, üniversiteler açılacak, sınav sonuçları çıktı. Bir yıl içinde, bu ülkede yurt sorunu kalmayacak. Bir yıl içinde bitireceğiz. 20 yılda yapamadılar. Bay Kemal olmak kolay değil, söz verdin mi yapacaksın, tuttuğunu koparacaksın. 

Türkiye zengin bir ülke. Acımasızca iktidar sahipleri tarafından soyulan bir ülkeyiz. Soygunu bitireceğiz. Kul hakkı yiyenden hesabını soracağız. Beş yerden maaş alma devrini bitireceğiz. Bay Kemal'in felsefesi iktidar olduğunda halka hesap vermeyi namuslu bir görev olarak kabul etmesidir."

İsmail Saymaz "Fiilen cumhurbaşkanı" dedi

Kılıçdaroğlu'nun mitingini izleyen gazeteci İsmail Saymaz, mitingi analiz ettiği yazısında Kılıçdaroğlu'nun 13 kez ben dediğine dikkat çekti ve adaylığın eylül ayında açıklanacağını söyledi. Saymaz yazısında şunları söyledi:

Kılıçdaroğlu, “Ben” ifadesini 21 Mayıs’taki İstanbul Mitingi’nde yalnızca bir kez ve o da ucu açık şekilde kullanmış, “Ve ben iktidar olduğumuzda asla değişmeyeceğim” demişti. Dünkü mitingde ise iktidar olduktan sonra hangi adımları atacaklarını anlatmak için “Ben” ile başlayan 13 cümle kurdu.

Peki ne zaman adaylığını açıklayacak?

27 Ağustos’taki altılı masanın son toplantısında mı?

CHP’de önde gelen bir isim, “Hayır” diyor.

Eylül ayını işaret ediyor.

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