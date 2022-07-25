BIST 2.517
DOLAR 17,77
EURO 18,12
ALTIN 985,31
HABER /  GÜNCEL

Resmi Gazete'de yayımlandı: Polis Akademisi 2 bin 500 öğrenci alacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: Polis Akademisi 2 bin 500 öğrenci alacak

Polis Meslek Yüksekokullarına alınacak öğrenci sayısı Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, PMYO'ya 2 bini erkek, 500'ü kadın olmak üzere toplamda 2 bin 500 öğrenci alınacak.

Abone ol

PMYO'ya 2022-2023 eğitim öğretim yılı için alınacak 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alımı için başvurular, 25 Temmuz-5 Ağustos 2022'de "http://www.pa.edu.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile girerek yapılacak.

Sınavlarda başarılı olarak PMYO'da eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

Alıma ilişkin sınav takvimi, "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

Başvuracak adaylar için giriş koşulları
PMYO'nun öğrenci alımına başvuracak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, lise ve dengi okul mezunu olması gerekecek.

Başvurularda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250 bin ham taban puan ve üzeri puan, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2022-YKS TYT puan türünden en az 200 bin ham taban puan ve üzeri puan alma şartı aranacak.

Emniyet teşkilatında çalışan veya emniyet teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almayacak.

Adayların, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınması kaydıyla 1 Ekim 2022 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 1 Ocak 2022 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması şartı aranacak.

Başvuru yapan adaylardan kadınların 162 santimetre, erkeklerin 167 santimetreden kısa boylu olmaması, beden kitle indeksinin 18-27 arasında olması gerekecek.

İlanda, söz konusu alıma ilişkin diğer giriş koşullarına da yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da düğünde verilen yemekten 200 kişi zehirlendi
Bursa'da düğünde verilen yemekten 200 kişi zehirlendi
Zelenskiy 28 Temmuz’u işaret etti! 'Önemli hafta yarın başlıyor'
Zelenskiy 28 Temmuz’u işaret etti! 'Önemli hafta yarın başlıyor'
Seferovic: "Galatasaray'ın ismini herkes çok iyi biliyor"
Seferovic: "Galatasaray'ın ismini herkes çok iyi biliyor"
Yolcu otobüsü 40 metre yükseklikten nehre düştü: Çok sayıda ölü var
Yolcu otobüsü 40 metre yükseklikten nehre düştü: Çok sayıda ölü var
Hangi liseyi kazandım 2022 e okul MEB lise tercih sonuçları öğrenme
Hangi liseyi kazandım 2022 e okul MEB lise tercih sonuçları öğrenme
Hangi okula girdim MEB E okul LGS yerleştirme sonuçları nasıl bakarım-2022
Hangi okula girdim MEB E okul LGS yerleştirme sonuçları nasıl bakarım-2022
meb e okul 2022 LGS tercih sonuçları hangi okula girdim, nasıl bakarım?
meb e okul 2022 LGS tercih sonuçları hangi okula girdim, nasıl bakarım?
LGS yerleştirme sonuçları 2022 nereden bakılır, nereye yerleştim?
LGS yerleştirme sonuçları 2022 nereden bakılır, nereye yerleştim?
Hangi okula yerleştim MEB LGS tercih sonuçları nereden bakılır?
Hangi okula yerleştim MEB LGS tercih sonuçları nereden bakılır?
LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır, hangi okula yerleştim MEB sorgulama ekranı
LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır, hangi okula yerleştim MEB sorgulama ekranı