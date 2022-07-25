Hangi liseyi kazandım 2022 e okul MEB lise tercih sonuçları öğrenme

LGS tercih sonuçları 2022 MEB sorgulama ekranında açıklanıyor, heyecan dorukta. Milyonlarca öğrenci hayalindeki lise için 10 tercih yaptı ve bugün MEB tarafından LGS tercih sonuçları erişime açılacak. LGS tercih sonuçlarının saat 09.00'da meb.gov.tr adresinden TC ve öğrenci numarası ile erişime açılması bekleniyor. Peki LGS tercih sonuçları nereden bakılır, LGS tercih sonuçlarına nasıl bakılır?

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Nefesler tutuldu, LGS tercih sonuçları bugün MEB tarafından öğrencilerin erişimine açılacak. Hayalindeki liseye girmek için öğrenciler 10 tercih yaptı ve bugün yerleştirme, tercih sonuçları açıklanıyor. Peki LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır, 2022 MEB LGS tercih sonuçlarına nasıl bakılır, hangi liseye yerleştim öğrenmek için haberimizde kalın...

LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır: LGS tercih sonuçlarına nereden bakarım, nereye yerleştim sorularının yanıtı ise binlerce öğrencinin ilk gündemi. Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonrasında katılım gösteren binlerce öğrenci lise hayatlarını belirleyecek olan sınavın tercih sonuçlarını merak ediyor.

LGS tercih sonuçları nerede açıklanacak, nereye yerleştim: Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi'ne göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 20 Temmuz'da sona erdi.

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

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LGS nakil dönemi ne zaman?

LGS adayları, 25-29 Temmuz'da yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularını yapacak ve sonuçlar 1 Ağustos'ta ilan edilecek. 1-5 Ağustos'ta yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları alınacak ve sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak.

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 9-17 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 19 Ağustos'ta belli olacak.

LGS tercih sonuçları sonrası nakiller nasıl yapılacak?

Nakiller için her dönemde, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar" için en fazla 3, "yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar" için en fazla 3, "pansiyonlu okullar" için de en fazla 3 okul tercih edilebilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercih edebilecek. Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

Kaç öğrenci tam puan aldı: Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 arasında puan alan öğrenci oranı geçen seneye göre artış gösterdi. Öğrencilerin yüzde 9,93'ü 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı yüzde 56,04 ile 200-299 oldu.

Raporda, öğrencilerin cinsiyetleri ile sınav performansları arasındaki ilişki hakkında sonuçlar da incelendi. Elde edilen bulgular, önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduklarını gösterdi.

Yüz yüze eğitime kesintisiz devam edildiği eğitim öğretim yılının ardından gerçekleştirilen sınavda matematik ve fen bilimleri alt testlerinde doğru cevap sayısı ortalamalarının 2021 yılına göre kısmen artış gösterdiği görüldü.