BIST 2.517
DOLAR 17,73
EURO 18,12
ALTIN 984,99
HABER /  DÜNYA

Koronavirüse yakalanan Biden’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Koronavirüse yakalanan Biden’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama!

ABD Başkanı Joe Biden’ın doktoru Kevin O'Connor yayınladığı mektup ile Covid-19’a yakalanan Biden’ın "Paxlovid" ilacıyla devam eden tedavisinde 3 günün geri kaldığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı. Biden’da görülen baskın semptomun boğaz ağrısı olduğu ifade edildi.

Abone ol

ABD Başkanı Joe Biden, 21 Temmuz’da Covid-19’a yakalanmış ve kendisini izole etmişti. Biden’ın doktoru Kevin O'Connor yayınladığı mektup ile Covid-19’a yakalanan Biden’ın "Paxlovid" ilacıyla devam eden tedavisinde 3 günün geri kaldığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı. Mektupta, “Semptomları önemli ölçüde iyileşmeye devam ediyor. Şu anda baskın semptomu boğaz ağrısı. Bu büyük ihtimalle vücudu virüsü temizlediğinden ve bu nedenle lenfoid aktivasyonunun bir sonucu” denildi.

Biden’ın burun akıntısı, öksürük ve vücut ağrılarının önemli ölçüde azaldığı aktarılan mektupta, “Nabzı, kan basıncı, solunum hızı ve ateşi normal” denildi. Biden’ın tedaviye olumlu yanıt verdiği ifade edilen mektupta, Paxlovid tedavisine planlandığı gibi devam edileceği belirtilerek, Biden’ın nefes darlığı yaşamadığı ve kan sulandırıcı olarak düşük doz aspirin tedavisi uygulandığı ifade edildi.

Covid-19’un Omicron mutasyonun alt mutasyonu BA5’e dikkat çekilen mektupta, söz konusu mutasyonun bulaşıcı olduğu ve karantina gerektirdiği belirtildi. Öte yandan O'Connor dün yayınladığı mektupta, Biden'a yüksek ihtimalle Omicron'un alt mutasyonu BA5 olduğunu tespit ettiklerini belirtmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakanlıktan flaş tahıl koridoru açıklaması: "Tahıl yüklü ilk geminin..."
Bakanlıktan flaş tahıl koridoru açıklaması: "Tahıl yüklü ilk geminin..."
Erdoğan'dan Suriye'ye harekat mesajı: Sınırlarımızı terörden temizlemekte kararlıyız
Erdoğan'dan Suriye'ye harekat mesajı: Sınırlarımızı terörden temizlemekte kararlıyız
Leclerc yarış dışı kadı! Fransa Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in
Leclerc yarış dışı kadı! Fransa Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in
Fenerbahçe Dinamo Kiev maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe Dinamo Kiev maçının hakemi belli oldu
SUNGUR'un yeni versiyonu TSK'ya teslim edildi
SUNGUR'un yeni versiyonu TSK'ya teslim edildi
Test uçuşları tamamlandı: Boeing ve Airbus'a rakip olacak
Test uçuşları tamamlandı: Boeing ve Airbus'a rakip olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ebru Gündeş'i acı kaybı için aradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ebru Gündeş'i acı kaybı için aradı
Çanakkale'de trafik kazası yüzünden orman yangını çıktı
Çanakkale'de trafik kazası yüzünden orman yangını çıktı
Koronavirüste yeni belirti ağzın içinden geldi dikkatli olun!
Koronavirüste yeni belirti ağzın içinden geldi dikkatli olun!
İsrailli elçiyle el sıkışmak istemeyen Bahreynli bakan görevden alındı
İsrailli elçiyle el sıkışmak istemeyen Bahreynli bakan görevden alındı