BIST 2.517
DOLAR 17,73
EURO 18,12
ALTIN 984,99
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ebru Gündeş'i acı kaybı için aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ebru Gündeş'i acı kaybı için aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Ebru Gündeş’i arayarak, annesi Müjgan Bilgin’in vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Ebru Gündeş’i telefonla arayarak annesi Müjgan Bilgin’in vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Aldığı acı haberle yıkıldı! Ebru Gündeş annesini kaybetti! Annesi Müjgan Ayvazoğlugil'in ölüm nedeni de ortaya çıktı, meğer...
Foto Galeri Aldığı acı haberle yıkıldı! Ebru Gündeş annesini kaybetti! Annesi Müjgan Ayvazoğlugil'in ölüm nedeni de ortaya çıktı, meğer... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Çanakkale'de trafik kazası yüzünden orman yangını çıktı
Çanakkale'de trafik kazası yüzünden orman yangını çıktı
Koronavirüste yeni belirti ağzın içinden geldi dikkatli olun!
Koronavirüste yeni belirti ağzın içinden geldi dikkatli olun!
YKS 2022 tercih işlemleri kaç gün sürecek, kaç tercih yapılacak?
YKS 2022 tercih işlemleri kaç gün sürecek, kaç tercih yapılacak?
Ekrem Karakaya'nın adı Konya'da caddeye verilecek
Ekrem Karakaya'nın adı Konya'da caddeye verilecek
Dışişleri'nden Yunanistan'ın yalanlarına rakamlarla cevap!
Dışişleri'nden Yunanistan'ın yalanlarına rakamlarla cevap!
Destek ödemeleri ne zaman 2022 kaç ay verilecek, kaç para ödenecek?
Destek ödemeleri ne zaman 2022 kaç ay verilecek, kaç para ödenecek?
Hindistanlı milyarder Bill Gates'i geçerek dünyanın en zengin 4. kişisi oldu
Hindistanlı milyarder Bill Gates'i geçerek dünyanın en zengin 4. kişisi oldu
Ukrayna limanlarında tahıl kervanları oluşturulmaya başlandı Rusya vurduğunu kabul etti
Ukrayna limanlarında tahıl kervanları oluşturulmaya başlandı Rusya vurduğunu kabul etti
Bekçilik sonuçlarına nereden bakılır 2022 bekçilik sonuç sorgulama
Bekçilik sonuçlarına nereden bakılır 2022 bekçilik sonuç sorgulama
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Kendi ağzıyla söyledi
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Kendi ağzıyla söyledi