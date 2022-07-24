Cumhurbaşkanı Erdoğan Ebru Gündeş'i acı kaybı için aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Ebru Gündeş’i arayarak, annesi Müjgan Bilgin’in vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.Abone ol
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Ebru Gündeş’i telefonla arayarak annesi Müjgan Bilgin’in vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
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