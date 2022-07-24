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Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Kendi ağzıyla söyledi

Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Kendi ağzıyla söyledi

Fenerbahçe tarihinin efsane başkanı olarak anılan Aziz Yıldırım'ın medyada geçen ifadeleri Sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti. Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe’yi takip ediyorum, takım gençleşiyor. Doğru hamleler yapıldığını görüyorum. Bu sezon maçlara geleceğim." ifadelerini kullandı.

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2018-2019 Süper Lig sezonu öncesi Fenerbahçe kulüp başkanlığına veda eden Aziz Yıldırım, geri dönüyor.

Ali Koç'un göreve gelmesinin ardından stadyumda maç izlemeyen Yıldırım, bu kez maçları izlemeye geleceğini açıkladı.

"Bu sezon maçlara geleceğim"

Yaklaşık 20 sene kulüp başkanlığı yaptığı Fenerbahçe'yi takip ettiğini belirten Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe’yi takip ediyorum, takım gençleşiyor. Doğru hamleler yapıldığını görüyorum. Bu sezon maçlara geleceğim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Aziz Yıldırım döneminde, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2010-2011 ve 2013-2014 Süper Lig sezonlarında toplam 6 kez şampiyonluk yaşamıştı.

Ayrıca 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Arthur Zico önderliğinde tarihi bir başarı elde eden Sarı-lacivertliler, son 16 turda Sevilla'yı elemesine rağmen çeyrek finalde Chelsea'ye elenmişti. 

Kaynak: TRHaber

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