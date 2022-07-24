BIST 2.517
DOLAR 17,73
EURO 18,12
ALTIN 984,99
HABER /  POLİTİKA

Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e ağır taş! 'Ruh sağlığı tedavisi olursa muhatap alırım

Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e ağır taş! 'Ruh sağlığı tedavisi olursa muhatap alırım

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nin eski ve yeni başkanları arasındaki ANKAPARK tartışması giderek sertleşiyor. Mansur Yavaş "ANKAPARAK'ın geleceğini halka soracağız" dedi. Melih Gökçek, "Halka sormayacak, kendi istediğini çıkaracak" diye eleştirdi. Mansur Yavaş, "Melih Gökçek'in ruh sağlığından endişe ediyorum. Doktora gitmesini tavsiye ederim" cevabı verdi.

Abone ol

Melih Gökçek zamanında 801 milyon dolara mal olan ANKAPARK’ın içler acısı haliyle ilgili tartışma sürüyor. Üç yıllık mahkeme sürecinin ardından mahkeme kararıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesinin ardından parkın kapıları ilk kez vatandaşlara açıldı.

Bugün de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşliğinde, adeta enkaza dönen parkı gezdi ve incelemelerde bulundu.

Gökçek: Mansur Yavaş halka sormayacak
Mansur Yavaş, ANKAPARK'ın geleceğini halka soracağı açıklamasının ardından Melih Gökçek, "Yavaş'ın halka sorma fikrine "Halka nasıl soracak, kendisi ne isterse onu çıkartacak. Gerçekten sormayacak ki" diye karşılık verdi. 

Doktora gidip tedavi olursa muhatap alırım!
Mansur Yavaş’tan Melih Gökçek’in bu iddiasına cevap Meral Akşener'in yanında geldi. Yavaş, "Ruh sağlığından endişe ediyorum. Doktora gitmesini tavsiye ederim. Tedavi olursa kendinisini ancak o zaman muhatap alırım" dedi.

Meral Akşener: ANKAPARK parasıyla EYT sorunu çözülürdü...

Meral Akşener, ANKAPARK'la ilgili şunları söyledi: “Ankapark, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış pek çok yolsuzluğun, israfın somut hepinizin gördüğü halidir. Türkiye’deki herkesin kendi şehrinde yaşadıklarının büyük ölçüsü bu. 14 milyar lirayla gençlerin tüm KYK borcu silinebilirdi. EYT’lilerin birçok problemi çözülebilirdi.”

Vatandaşların ANKAPARK turu devam ediyor
Vatandaşlar da ANKAPARK’ın mevcut durumunu görmek amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından belirlenen güzergâhta ve ANFA Güvenlik ekipleri eşliğinde gerçekleştirilen otobüs turlarına katılıyor.

ANFA Güvenlik Genel Müdürlüğü’nden 11.00-16.00 saatleri arasında her yarım saatte bir kalkan ücretsiz ring seferlerine katılan yüzlerce vatandaş, parkın 3 yıl süren hukuki mücadele sürecinde geldiği son durumu inceleme fırsatı da buldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Çok acı haber! Baraj gölüne düşen otomobildeki 2 astsubay hayatını kaybetti
Çok acı haber! Baraj gölüne düşen otomobildeki 2 astsubay hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 ve Lozan mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 ve Lozan mesajı
Anlaştılar! Afganistan İran'dan 350 bin ton petrol alacak
Anlaştılar! Afganistan İran'dan 350 bin ton petrol alacak
2022 Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır?
2022 Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır?
Levent Göktaş: Silivri'ye bir daha girmeyeceğim. Beni kullananlar girecek bu akşam açıklıyorum
Levent Göktaş: Silivri'ye bir daha girmeyeceğim. Beni kullananlar girecek bu akşam açıklıyorum
PTT başvuru formu 2022 PTT personel alım koşulları neler?
PTT başvuru formu 2022 PTT personel alım koşulları neler?
 Caminin bahçesinde ağaca asılı bir ceset bulundu! Ölümü şüpheli görüldü
 Caminin bahçesinde ağaca asılı bir ceset bulundu! Ölümü şüpheli görüldü
Bolu'da sudan zehirlenmede acil karar! Kaç kişi daha hastanede? Valilik açıkladı
Bolu'da sudan zehirlenmede acil karar! Kaç kişi daha hastanede? Valilik açıkladı
PTT personel alımı 2022 başvuruları ne zaman başlıyor?
PTT personel alımı 2022 başvuruları ne zaman başlıyor?
Antalya'da orman yangını! Aşırı sıcaklardan alev aldı!
Antalya'da orman yangını! Aşırı sıcaklardan alev aldı!