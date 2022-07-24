Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e ağır taş! 'Ruh sağlığı tedavisi olursa muhatap alırım

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nin eski ve yeni başkanları arasındaki ANKAPARK tartışması giderek sertleşiyor. Mansur Yavaş "ANKAPARAK'ın geleceğini halka soracağız" dedi. Melih Gökçek, "Halka sormayacak, kendi istediğini çıkaracak" diye eleştirdi. Mansur Yavaş, "Melih Gökçek'in ruh sağlığından endişe ediyorum. Doktora gitmesini tavsiye ederim" cevabı verdi.

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Melih Gökçek zamanında 801 milyon dolara mal olan ANKAPARK’ın içler acısı haliyle ilgili tartışma sürüyor. Üç yıllık mahkeme sürecinin ardından mahkeme kararıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesinin ardından parkın kapıları ilk kez vatandaşlara açıldı.

Bugün de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşliğinde, adeta enkaza dönen parkı gezdi ve incelemelerde bulundu.

Gökçek: Mansur Yavaş halka sormayacak

Mansur Yavaş, ANKAPARK'ın geleceğini halka soracağı açıklamasının ardından Melih Gökçek, "Yavaş'ın halka sorma fikrine "Halka nasıl soracak, kendisi ne isterse onu çıkartacak. Gerçekten sormayacak ki" diye karşılık verdi.

Doktora gidip tedavi olursa muhatap alırım!

Mansur Yavaş’tan Melih Gökçek’in bu iddiasına cevap Meral Akşener'in yanında geldi. Yavaş, "Ruh sağlığından endişe ediyorum. Doktora gitmesini tavsiye ederim. Tedavi olursa kendinisini ancak o zaman muhatap alırım" dedi.

Meral Akşener: ANKAPARK parasıyla EYT sorunu çözülürdü... Meral Akşener, ANKAPARK'la ilgili şunları söyledi: “Ankapark, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış pek çok yolsuzluğun, israfın somut hepinizin gördüğü halidir. Türkiye’deki herkesin kendi şehrinde yaşadıklarının büyük ölçüsü bu. 14 milyar lirayla gençlerin tüm KYK borcu silinebilirdi. EYT’lilerin birçok problemi çözülebilirdi.”

Vatandaşların ANKAPARK turu devam ediyor

Vatandaşlar da ANKAPARK’ın mevcut durumunu görmek amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından belirlenen güzergâhta ve ANFA Güvenlik ekipleri eşliğinde gerçekleştirilen otobüs turlarına katılıyor.

ANFA Güvenlik Genel Müdürlüğü’nden 11.00-16.00 saatleri arasında her yarım saatte bir kalkan ücretsiz ring seferlerine katılan yüzlerce vatandaş, parkın 3 yıl süren hukuki mücadele sürecinde geldiği son durumu inceleme fırsatı da buldu.