2022 Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının soru ve cevapları açıklandı. Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla görevlendirilecek olan Bekçilerin yazılı sınavı tamamlandı ve sınav günü sonrasında sorular ve cevaplar bugün yayımlandı. Peki Bekçilik soru kitapçığı ve cevap anahtarına nereden erişim sağlanır? Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

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Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Bekçilik sınavıın soruları ve cevaplarının açıklandığı duyuruldu. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavına katılan adaylar, başarılarını ölçmek için soru kitapçığını ve cevağ anahtarını incelemek istiyor. Aynı zamanda Bekçilik sınavı sonuçları için tarih de verildi. Peki bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 Bekçi sınavı soruları - cevapları ve sonuç tarihi...

Soru cevaplara nereden bakılır: 17 Temmuz 2022 tarihinde yapılan 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi http://www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanan sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz dilekçelerini 26 Temmuz 2022 tarihi saat 17.00’a kadar şahsen veya faks (0 312 462 85 33) ile POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ulaştıracaklardır. İtirazlara ilişkin değerlendirme sonuçları adaylara dilekçelerinde belirtecekleri irtibat numaraları ile bildirilecektir.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.