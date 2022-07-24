Levent Göktaş: Silivri'ye bir daha girmeyeceğim. Beni kullananlar girecek bu akşam açıklıyorum

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yaparken Necip Hablemitoğlu'nun ölüm emrini verdiği gerekçesiyle aranan Levent Göktaş'tan ortalığı karıştıracak çıkış. Operasyondan kaçtığı günden bu yana izi bulunamayan Göktaş, Twitter'dan hesap açıp, "Bu akşam saat 22.00’da her şeyi belgeleri ile açıklamaya başlıyorum" deyip ekledi: “Ben oraya bir kere girdim! ikinci kere girmeyeceğim! Oraya girmesi gerekenler girecek! beni kullananlar girecek."

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Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi emrini verdiği gerekçesiyle gözaltına alınacağı gün firar eden eski Özel Kuvvetler Komutanlığı subayı emekli Albay Levent Göktaş'la ilgili yeni gelişme. Göktaş adına açılan bir hesaptan bu akşam saat 22:00'de her şeyi açıklamaşa başlayacağını belirterek, "Her şeyi açıklayacağım, cezaevine girmesi gerekenler girecek, beni kullananlar cezaevine girecek" tendidi savurdu. Göktaş'ın avukatı Celal Ülgen, “Levent Göktaş’ın bir açıklama yapmasını bekliyorum” dedi.

Ukrayna'dan getirilen eski asker Gökhan Nuri Bozkır'ın "Necip Hablemitoğlu suikastinin emrini Levent Göktaş verdi" itirafının ardından Levent Göktaş hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, ancak o kızının evinden firar etmişti. Bozkır getirilmeden tüm malvarlığını başkalarına devrettiği ortaya çıkan Levent Göktaş adına bugün Twitter'da hesap açıldı. Ardından da bomba açıklama ve tehditler geldi.

Silivri'ye ben değil, beni kullananlar girecek!

Levent Göktaş, bazı kişi, şirket ve gazetecileri etiketlediği 3 paylaşım yaptı. Göktaş'ın Silivri Cezaevi’nde çekilen bir fotoğrafını da ekleyerek “Ben oraya bir kere girdim! ikinci kere girmeyeceğim! Oraya girmesi gerekenler girecek! beni kullananlar girecek! Akşam 22.00’de buluşmak üzere” notu düşmesi dikkat çekti. İşte Levent Göktaş'ın o paylaşımları...

Bu akşam saat 22:00'de açıklamaya başlıyorum

1-1959 yılında Niksar’da doğdum. 1980 yılında Kara Harp okulundan mezun oldum. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. 25 yıl TSK Özel Kuvvetlerde tim, tabur ve alay komutanlığı yaptım. 2005 yılında kıdemli albay rütbesinden emekli oldum.

2- 1992 yılında Azerbaycan, 1998-2001 yıllarında Suriye, 2000 yıllarında Kırgızistan’da ve 1993 ve 1997 yıllarında Irak’ta görev gereği bulundum. Çalışkan ve başarılı bir subaydım. Kırgın olduğum silah arkadaşlarım var. Kullanıldığım durumlar oldu. Hepsini yavaş yavaş açıklayacağım.”

3- Ben oraya bir kere girdim! ikinci kere girmeyeceğim! Oraya girmesi gerekenler girecek! Beni kullananlar girecek! Akşam 22.00'de buluşmak üzere. Saygılarımla...

Avukatı Celal Ülgen: Açıklama yapmasını bekliyorum Levent Göktaş’ın avukatı Celal Ülgen, Göktaş’ın bir açıklama yapmasını beklediğini ifade ederek şunları söyledi: “Levent Göktaş benimle iletişim kuramıyor. İletişim kurduğu anda dinlemeye takılacağını biliyor. Fakat Levent Göktaş’ın bir açıklama yapmasını bekliyordum. Onun adına açılan sosyal medya hesabından bugün yapılan paylaşımlara bakarak Göktaş’a ait olup olmadığını anlayacağız. Yarından itibaren de video çekeceğini ifade etmiş.”

Levent Göktaş en son nerede görüldü?

Levent Göktaş. hakkında gözaltı kararı verildiği gün İstanbul'da kızının evinnden kayıplara karışmış ve en son Antalya'da kılık değiştirerek gezerken güvenlik kameralarına yakalanmıştı. Göktaş'ın son olarak, polisin takibinden kurtulmak amacıyla İstanbul'a geldiği ve daha önce avukatlığını yaptığı iş insanı İnan Kıraç'a ait Kıraça Holding binasına girdikten sonra izini kaybettirdiği öne sürülmüştü. Can Dündar, Kıraç Holding iddiasını paylaşınca Levent Göktaş, "Bütün bu soruların cevabını bizzat kendim vereceğim. ilginiz için teşekkür ederim" karşılığı verdi.

Gün gelir sizi Kahraman ilan edenler, telefonlarınızı dahi açmazlar!

Levent Göktaş adına açılan hesaptan dün paylaşılan "Gençler şunu kulağınıza küpe edin. Hayat Kurtlar Vadisi'ndeki gibi değil. Kimsenin sahte ve sanal kahramanı olmayın. Yoksa gün gelir sizi Kahraman ilan edenler, telefonlarınızı dahi açmazlar. İlla bir kahraman olacaksanız çocuklarınızın kahramanı olun. Hayat hikayemi bütün çıplaklığıyla ve gerçekliğiyle ortaya koyduğum zaman ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Hayat bana şunu öğretti insan her yaşta cahildir. Hayatın gerçekliğinden kopmayın. Sonradan pişman olacağınız işler yapmayın" paylaşımı yapılması da dikkat çekti.