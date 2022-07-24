İsmail Hacıoğlu kimdir, kaç yaşında? İsmail Hacıoğlu'na ne oldu, son durumu nasıl?

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, yeni filminin setinde yaşadığı kazayla gündeme geldi. Olayın ardından sosyal medyada gündem olan konuyla ve İsmail Hacıoğlu'nun son durumuyla ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

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49 filminin setinde önemli bir kaza yaşayan İsmail Hacıoğlu, günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri durumunda bulunuyor. İşte olay ve İsmail Hacıoğlu'nun son durumu ile ilgili bilgiler...

İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve Kerem Alışık’ı rol aldığı filmin setinde büyük bir kaza meydana geldi.

Yüzünde patladı: TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, film setinde fünye oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun yüzünde patladı.

Olay aynında ilk müdahale ambulansta yapıldı. Kilis’te kaldığı otelde dinlenen Hacıoğlu’nun yüzünde ve vücudunda yaralar oluştu.

İsmail Hacıoğlu kimdir:

İsmail Hacıoğlu 30 Kasım 1985 yılında dünyaya gelmiştir. Oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeslerde oynayarak başlayan İsmail Hacıoğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü kazanan Hacıoğlu okulu ilk senesinde bıraktı. 2003 yılında çekilen Karşılaşma filmindeki performansıyla 40. Antalya Altın Portakal Film Festivali “Umut Veren Genç Oyuncu Ödülü” kazandı. 2010 yılında çekilen Çakal filmindeki performansıyla 16.Sadri Alışık Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.