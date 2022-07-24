Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022 MEB lise kayıt tarihleri

Yaz tatilinin yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve veli 2022-2023 eğitim yılı ne zaman başlayacak, ilkokul, 1. sınıf kayıtları ne zaman yapılacak araştırması yapmaya başladı. Veliler okul kayıtları için e devlet üzerinden e-Okul.meb.gov.tr adresinden adrede dayalı kayıt sisteminden sorgulama yapabailir. Peki 1. sınıf okul kayıtları ne zaman başlayacak?

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3 aylık yaz tatilinin sonlarına doğru yaklaşırken veli ve öğrenciler 2022-2023 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak, ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak ve çocuğum hangi okula gidecek araştırması yapmaya başladı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 pazartesi günü başlayacak. Temmuz ayının ilk gününden itibaren kayıtlar başladı. Peki İlkokul kayıtları ne zaman? 2022 Çocuğum hangi okula gidecek, hangi okula kayıtlı?

İlkokul kayıtları ile ilgili sorgulamalar velilerin gündeminde yer alıyor. Veliler, "e-Okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından kayıtlar yapılabilecek. Peki İlkokul kayıtları ne zaman? 2022 Çocuğum hangi okula gidecek, hangi okula kayıtlı?



İlkokul kayıtları ne zaman bitiyor: İlkokul kayıtları açıklamalara göre, e-okul istemi üzerinden e-kayıt yöntemiyle alınıyor. Temmuz ayının ilk gününden itibaren kayıtlar başladı.

Kayıt ya da adres değişimi için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar okul idaresine başvurması gerekmektedir.

Lise kayıtları ne zaman: Lise kayıtları LGS tercih sonuçları adayların erişimine açıldıktan sonra başlayacak.

LGS tercih sonuçları 25 Temmuz 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

2022 de kaç doğumlular 1 sınıfa başlayacak: Buna göre 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılı içerisinde okul kaydı isteğe bağlı ve zorunlu olan çocukların ay kriterleri şu şekildedir: 69 ayını dolduran kız ve erkek çocuklar: 2017 yılı içerisinde doğan ve 69 aylık sürecini tamamlayan çocuklar için okula başlama yaşı gelmiştir.

2022 İlkokul 1. sınıf kayıt tarihleri: 2022-2023 eğitim öğretim yılı temmuz ayının ilk günü olan 1 Temmuz Cuma gününden itibaren başladı.

MEB ilkokul kaydı nasıl yapılır:

Veliler, "e-Okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından kayıtlar yapılabilecek.