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Alman Başbakan Scholz'ün çöpünden skandal çıktı! Komşusu ele geçirdi

Alman Başbakan Scholz'ün çöpünden skandal çıktı! Komşusu ele geçirdi

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un G7 zirvesine ait bilgiler ve devlete dair resmi evrakları ev çöpüne attığı ortaya çıktı.

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Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un komşusu, başbakanın çöpünden G7'ye ait gizli belgeler de dahil olmak üzere aileye ait şahsi evrakları buldu.

Alman dergisi Der Spiegel'in haberine göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un eşi Britta Ernst, çifte ait  özel belgeleri defalarca evindeki çöpüne attı. Ernst, böylelikle  geri dönüşüm kurallarını ihlal ederek yalnızca kağıt atıkları yalnızca evsel atıklarla karıştırılmakla kalmadı,  gizli belgeleri de çöpe attı.

Söz konusu olay, Scholz ve Ernst’in  binasındaki komşusunun çöpleri karıştırmasıyla ortaya çıktı. 

Der Spiegel, söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin 'kamuya açık' olduğunu ancak 'gizli bilgi/yalnızca resmi kullanıma yönelik' olarak sınıflandırıldığını aktardı.

Çiftin, belgeleri evlerinin çöpüne attığı ilk olarak Kasım 2021'de tespit edildi. Buna göre, Britta Ernst'ün bir konuşmasının taslağı çöp kutusunda bulundu.

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