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Sinem Ünsal kaç yaşında, aslen nereli? hangi dizilerde rol aldı? Sinem Ünsal sevgilisi var mı?

Sinem Ünsal kaç yaşında, aslen nereli? hangi dizilerde rol aldı? Sinem Ünsal sevgilisi var mı?

2019 yılında başrol olarak yer aldığı Mucize Doktor filmindeki oyunculuğu ve sempatik tavırlarıyla yıldızı parlayan Sinem Ünsal, Türkiye'nin en gözde genç oyuncuları arasında yer alıyor. Yer aldığı her işte adından söz ettirmeyi başaran güzel oyuncuya dair merak edilenleri sizler için derledik. İşte Sinem Ünsal hakkındaki önemli bilgiler...

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Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Sinem Ünsal, katıldığı programlar ve yer aldığı işlerle birlikte sık sık gündeme geliyor. Başarılı ve güzel oyuncu hayranları tarafından merak edilip, sıkça araştırılıyor. Peki, Sinem Ünsal kimdir? Sinem Ünsal boyu ve yaşı kaç? Sinem Ünsal oynadığı diziler neler?

Sinem Ünsal kimdir: Sinem Ünsal, 21 Haziran 1993 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Yüksek öğretim eğitimine kadar doğduğu şehirde yaşayan güzel oyuncu, üniversite eğitimi için 2016 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü tercih etmiştir. Aynı yıl Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Bölümü’nde çift-ana dal lisans programını tamamladı. Müfit Aytekin Atölye’de oyunculuk eğitimleri aldı.

2016'de TV dizilerinde rol almaya, 2019 Ocak ayı itibarıyla tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.

2019 - Yapıkredi Afife Jale Ödülleri’nde Genç Yetenek kategorisine aday gösterildi. 2019 - 25. Lions Türkan Kahramankaptan Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En İyi Genç Kadın Oyuncusu ödülü verildi.

Boyu ve yaşı kaç: Sinem Ünsal, 29 yaşında ve 1.69 metre boyundadır. İkizler burcu olan oyuncunun kilosu ise 54'tür. 

2019 – Mucize Doktor 
2018 – Kızım 
2017-2018 – Siyah Beyaz Aşk 
2017 – Çoban Yıldızı 
2021- Elbet Bir Gün
2022- Gizli Saklı

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