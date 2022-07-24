Sarallar çetesi operasyonunda bomba detaylar! MHP MYK üyesi Şahin Gürz'ün ifadesi ortaya çıktı

'Sarallar' suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aralarında işadamı Erdal Acar, MHP MYK üyesi Şahin Gürz Gürz, şarkıcı Elif Karlı'nın eşi Ahmet Cengiz Karlı ile birlikte 40 kişi tutuklanmıştı. Operasyonda tutuklananlar arasında milli boksör Samet Keser (33), Türkiye Finans Katılım Bankası’nın kurucularından biri olan sanayici Seyfi Erkan'ın (67) da olduğu anlaşıldı. Suçlamaları reddeden Gürz ise “Devlet Bahçeli’nin asil listesindeyim” dedi.

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Sarallar suç örgütüne yönelik operasyonda 123 kişi gözaltına alınmış, bunlardan aralarında işadamı Erdal Acar, MHP’li siyasetçi Şahin Gürz, şarkıcı Elif Karlı'nın eşi Ahmet Cengiz Karlı, Trabzon Platformu Başkanı Ahmet Köksal Öztürk'ün de olduğu 40 kişi tutuklanmıştı. Halk TV'nin halerine göre suç örgütünün lideri olmakla suçlanan İlyas Saral’ın firari olduğu soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında milli boksör ve başka işadamları da çıktı.

Arkadaşını yağmalatmak için Sarallar'ı devreye soktu!

Haliç Üniversitesi 'Rektör Danışmanı' da olan MHP MYK üyesi Mimar Şahin Gürz’ün hakimlikte verdiği ifadeler ortaşa çıktı. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin zaptına göre Şahin Gürz, kendi ifadesiyle, uzun yıllardır tanıdığı Melih Tan isimli bir kişiye yönelik yağma, zorla alıkoyma ve parasının alınması ile suçlanıyor. Tan, İzmir’de eğlence mekânı da olan bir isim. Soruşturmayı yürüten savcılık, Gürz’ün, Tan’a yönelik yağma suçunun işlenmesi için Saralları devreye koyduğu iddiasında.

'Devlet Bahçeli’nin asil listesindeyim'

Şahin Gürz ise, hakkındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. İfadesinde “Haliç Üniversitesinde öğretim görevlisiyim. Devlet Bahçeli’nin asil listesindeyim” diyen Gürz “Mobilya üreten fabrikam vardır. Benim böyle bir olaya karışmam mümkün değildir. Buna, zamanım da ortamım da uygun değil. Melih Tan benim arkadaşımdır. Ben bu insanla gezdim tatile gittim. Sarallardan hiçbirini tanımıyorum” dedi.

‘Yağma yok, sadece tokat attı’

Gürz’ün savunmasına katılan üç avukatından biri olan Mehmet Yasin Özata ise “Devlet Bahçeli’nin üst düzey yöneticisinden bir tanesi müvekkillimdir. Bu üyelikte olan kişiler belli aşamadan geçerler. Müvekkilim müştekiye sadece arkadaş arasında sadece bir tokat atmıştır benim ismimi kullanma diye” şeklinde savunma yaptı. Gürz’ün bir diğer avukatı Oğuzhan Özbaş ise “Müşteki (Melih Tan) kendi yaptıkları ortaya çıkmasın diye müvekkilime suç isnat etmiştir” diye konuştu.



Milli boksör ile Türkiye Finans'ın ortağı da tutuklandı

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin tutuklama kararı verdiği isimler arasında Gürz’ün yanı sıra dikkat çeken birkaç ismin daha olduğu anlaşıldı. Buna göre milli boksör Samet Keser (33), Türkiye Finans Katılım Bankası’nın kurucularından biri olan sanayici Seyfi Erkan (67), tekstilci Recep Şefik Uslu (35), İBB işçisi Uğur Yılmaz (32), Altan Saral ve inşaatçı Şaban Sarıoğlu (40) ile MHP MYK üyesi Şahin Gürz ile arkadaşlıkları da olan Talha Ersoy (32) ise Aziz Zengin (39) de tutuklanan kişiler arasında yer aldı.