Sarallar operasyonunda şok iddia! Erdal Acar mahkeme kurup ünlülerden haraç almış

Sarallar suç örgütüne yönelik düzenlenen ve iş insanı Erdal Acar'ın da gözaltına alındığı çete operasyonuna ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. NTV'nin haberine göre, çete liderlerinden biri olduğu öne sürülen Erdal Acar'ın aralarında alacak meselesi olan iş insanları ya da ünlü isimleri bir araya getirdiği, uzlaşma için bir çeşit mahkeme kurduğu iddia edildi.