Sarallar operasyonunda şok iddia! Erdal Acar mahkeme kurup ünlülerden haraç almış
SARALLAR çetesine yönelik operasyonda Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya, Aylin Coşkun, Sinen Engin ifadeye çağrıldı. Ünlü isimlerin ifadeye çağrılmasının nedeni şok etti. Çete'nin liderlerinden işadamı Erdal Acar'ın kendine göre mahkeme kurup, ünlüler ve işadamları arasındaki alacak verecek sorunlarını çözüp haraç aldığı ortaya çıktı
Sarallar suç örgütüne yönelik düzenlenen ve iş insanı Erdal Acar'ın da gözaltına alındığı çete operasyonuna ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. NTV'nin haberine göre, çete liderlerinden biri olduğu öne sürülen Erdal Acar'ın aralarında alacak meselesi olan iş insanları ya da ünlü isimleri bir araya getirdiği, uzlaşma için bir çeşit mahkeme kurduğu iddia edildi.
Kamuoyunda ''Sarallar'' olarak bilinen suç örgütüne yönelik 13 ilde düzenlenen operasyonda 119 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında çete elebaşlarından biri olduğu öne sürülen iş insanı Erdal Acar da bulunuyor.
Sarallar anlaşmazlıkları çözmek için 'mahkeme' kurmuş
Polis, "Sarallar" soruşturmasıyla ilgili; ''Aralarında alacak verecek meselesi olan iş insanları ya da ünlüler için mahkeme kuruluyor, anlaşmazlık yaşayan isimlerle komisyon karşılığı görüşmeler yapılıyordu. Uzlaşmayı kabul etmeyenler de Sarallar suç örgütü tarafından tehdit ediliyordu'' iddialarını araştırıyor.
Suç örgütünün uzlaştırma masası
Erdal Acar'ın, alacak verecek sorunu yaşayan ünlü isimleri görüşme masasına çağırıp anlaşmalar yaptığı, anlaşmayı kabul etmeyen isimleri ise tehdit ettiği ileri sürüldü.