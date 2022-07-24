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2.5 yıldır Türkiye'ye uçmuyorlardı... Asiana Airlines İstanbul uçuşlarını yeniden başlattı

2.5 yıldır Türkiye'ye uçmuyorlardı... Asiana Airlines İstanbul uçuşlarını yeniden başlattı

COVID-19 salgını nedeniyle Türkiye uçuşlarını durduran Güney Kore hava yolu şirketi Asiana Airlines, yaklaşık 2,5 sene aradan sonra İstanbul Havalimanı tarifeli seferlerini yeniden başlattı.

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Türkiye seferlerine ara veren hava yolu şirketleri, İstanbul Havalimanı'na uçuşlarını yeniden başlatmaya devam ediyor.

Yaklaşık 2,5 yıl aradan sonra Asiana Airlines'in Güney Kore'nin başkenti Seul'den havalanan tarifeli uçağı, İstanbul Havalimanı'na indi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, haftada iki gün karşılıklı uçuşların başladığı duyuruldu:

"Asiana Airlines bugün itibarıyla Incheon Uluslararası Havalimanı-İstanbul seferlerine haftada iki frekans olarak yeniden başladı. Nice emniyetli uçuşlar dileriz." .

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