Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine giriyor! Kavrulacağız

Hava durumu ile ilgili son gelen haberler dikkat çekti. Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Önümüzdeki hafta ülke genelinde sıcaklıklar 5-6 derece daha yüksek seyredecek.

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Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine girerken ülkenin batı kesimlerinde hızını kesen rüzgarla birlikte sıcaklıklar artıyor. Marmara Bölgesi'ndeki rüzgar sıcak esiyor. Ege'de Bodrum ve Kuşadası'nda rüzgar kuvvetli olsa bile sıcak çarpması tehlikesi bulunuyor. Akdeniz'de ise kuru esen rüzgarlar orman yangını tehlikesini artırıyor.

‘30 temmuz’da sıcaklık rekoru kırabilir’

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, "Dikkat! Salı'dan itibaren İzmir, Aydın ve Muğla uzun süre 40 derecenin üzerinde seyredecek. Aydın'ın Temmuz sıcaklık rekoru 2 Temmuz 2017'de 44.8 dereceydi. 30 Temmuz'da rekor kırabilir. İzmir'de 9 Temmuz 2000'de 42.6 derece, Muğla'da 27 Temmuz 2007'de 42.1 ölçülmüştü..." ifadelerini kullandı.

Ökten'in sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirme ve uyarılar şöyle:

"Muğla, Antalya, Mersin ve Adana. Eğer sıcaklardan bunaldıysanız çok erken bunaldınız; zira sıcaklar zirve yapacak. Ağustos ayının ilk 10 günü Ülke genelinde havalar sıcak ve durgun olmaya devam edecek. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu çok sıcak olacak. Yaz gibi Yaz. Önümüzdeki süreçte her hangi bir afet riski görünmüyor."

5 büyük kentte hava durumu

Sıcaklığın 32-33 derece olduğu İstanbul'da rüzgar kuru esiyor. Megakentte yarın ise nem seviyesi yüksek seyredecek.

İzmir'de rüzgar etkili oluyor, sıcaklık 37 derece.

Ankara'da hava açık ve 29 derece, Bursa'da da sıcaklık 34 derece.

Antalya'da nem düşüyor, sıcaklık gölgede 40 derece civarında olacak.

Güneşe çıkarken dikkat!

Marmara Bölgesi'nde hızını kesen rüzgar sıcak esiyor.

Bölgedeki sıcaklıklığın sağlığı olumsuz etkileyebileceğinden 'güneşe çıkılmamalı' uyarısı yapılıyor. Edirne 38, Balıkesir 34, Sakarya 32 derece.

Sıcak çarpması tehlikesi

Ege'de Bodrum ve Kuşadası'nda rüzgar kuvvetli olsa bile sıcak çarpması tehlikesi bulunuyor. Bodrum 36, Muğla 37, Denizli 38 derece.

Pazardan itibaren sıcaklıklara dayanmak daha da zorlaşacak.

İç Anadolu'da Sivas, Kayseri, Aksaray boyunca rüzgar sert esiyor. Bölgede 30 derece olan sıcaklıklar, gelecek hafta ortası 35'leri geçecek.

Akdeniz'de rüzgarlar kuru esmeye başladı. Sıcaklık ise yeni haftada 40 dereceyi geçebilir. Bölgede orman yangını tehlikesi bulunuyor. Adana 37, Kahramanmaraş 39, Mersin 34

Güneydoğu'da da rüzgar kuvvetlendi. Diyarbakır 38, Gaziantep 36 derece.

Karadeniz'in doğusu hafta sonu da bulutlu seyredecek. Yerel yağışlar bekleniyor ancak yeni hafta da güneş kendisini gösterecek. Trabzon 25 derece.

Batı Karadeniz'de hava açık. Zonguldak 28, Bolu 26 derece.

Doğu Anadolu'da rüzgarlar çok sert esiyor. Van'da kısa süre yağmur olabilir. Erzurum 26, Malatya 23 derece.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan haftalık değerlendirme raporunda şu ifadelere yer verildi:

''Hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi, Kıyı Ege ve Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor''