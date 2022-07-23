BIST 2.517
DOLAR 17,73
EURO 18,12
ALTIN 984,99
HABER /  POLİTİKA

İsveç'in Ankara Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İsveç'in Ankara Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İsveç'in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı, Göteborg şehrindeki terör propagandası nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Abone ol

İsveç'in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı, Göteborg şehrindeki terör propagandası nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Erdoğan uyarmıştı: Adımları atmazlarsa süreci dondururuz
Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini veto kararı aldıktan sonra, 3 ülke arasında görüşmeler gerçekleştirilmişti. İki ülke, Türkiye'ye terörle mücadele konusunda birtakım sözler vermiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, "Bu ülkelerin şartlarımızı yerine getirmek üzere adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı buradan bir kez daha hatırlatmak isterim" açıklamasını yapmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Acun'dan bir bomba daha! Nwakaeme Hull City'de
Acun'dan bir bomba daha! Nwakaeme Hull City'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya aday tepkisi! Kayseri'de hızlı tren müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya aday tepkisi! Kayseri'de hızlı tren müjdesi
Maalesef korkulan oldu! DSÖ küresel acil durum ilan etti
Maalesef korkulan oldu! DSÖ küresel acil durum ilan etti
Tarihi anlaşma sonrası saldırı! Bakan Akar'dan son dakika açıklaması
Tarihi anlaşma sonrası saldırı! Bakan Akar'dan son dakika açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de işçilerle buluştu! Yeni asgari ücret açıklaması: Gerekeni yine yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de işçilerle buluştu! Yeni asgari ücret açıklaması: Gerekeni yine yapacağız
Halk ekmek fabrikası açılışında dikkat çeken anlar! İmamoğlu ekmeğini bölüp Kılıçdaroğlu ile paylaştı
Halk ekmek fabrikası açılışında dikkat çeken anlar! İmamoğlu ekmeğini bölüp Kılıçdaroğlu ile paylaştı
Alman bakan rahatsız oldu! Üçlü zirvedeki fotoğrafa 'meydan okuma' yorumu
Alman bakan rahatsız oldu! Üçlü zirvedeki fotoğrafa 'meydan okuma' yorumu
Orman yangını çıktı! Ekipler bölgede havadan ve karadan müdahale sürüyor
Orman yangını çıktı! Ekipler bölgede havadan ve karadan müdahale sürüyor
Mersin'de doktor sedyedeki hastaya tecavüz girişiminde bulundu! Mahkeme 6 yıl 3 ay ceza verdi
Mersin'de doktor sedyedeki hastaya tecavüz girişiminde bulundu! Mahkeme 6 yıl 3 ay ceza verdi