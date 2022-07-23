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Halk ekmek fabrikası açılışında dikkat çeken anlar! İmamoğlu ekmeğini bölüp Kılıçdaroğlu ile paylaştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Halk ekmek fabrikası açılışında dikkat çeken anlar! İmamoğlu ekmeğini bölüp Kılıçdaroğlu ile paylaştı

İBB Başkanı İmamoğlu ve CHP lideri Kılıçdaroğlu bugün halk ekmek fabrikası açılışında bir araya geldi. Açılışta Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekmeğini bölüp CHP lideri Kılıçdaroğlu’na ikram etmesi dikkat çekti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu ve CHP heyetinin katılımıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan İBB Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası açılışı gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarının ardından Kılıçdaroğlu ve  beraberindeki heyetle fabrikayı dolaşan İmamoğlu'nun CHP liderine ekmek bölüp verdiği anlar dikkat çekti. 

İmamoğlu'nun çabalarının sonucunu İstanbulluların takdir ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun büyük baskılar gördüğünün ve engellenmek istendiğinin farkında olduğunu kaydetti.

Kılıçdaroğlu, bütün bunları aşacaklarını, sadece İstanbul'da değil, bütün Türkiye'de bu anlayışı egemen kılacaklarını ifade etti.

Türk kültüründe ekmeğin nimet olduğunu, yere düştüğünde öpülüp başa konduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, ekmeğin kutsandığı bir toplumda her eve koşulsuz girebilmesi, pahalı olmaması ve insanların rahatlıkla satın alabilecek güce sahip olması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, insanların evlerine ekmek alamadığını iddia ederek, "Bizim belediye başkanlarımızın görev yaptığı yerde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bunu Allah nasip ederse milletin oylarıyla göreceksiniz bütün Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Her evde huzurun, bereketin, sevginin, saygının, hoşgörünün olduğu bir iklimi Millet İttifakı olarak yaratacağız. Bizim ahdimiz bu, bunu yapacağız." diye konuştu.

CHP'li belediyelerin bütün engellemelere rağmen güzel işler yaptıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin ilk ekmek fabrikalarını kurduğunu, ilk metro inşaatlarının temelini attığını, ilk tercihli yol uygulamasını başlattıklarını, 0-1 yaş arası çocuklara süt dağıtımının ilk kez Nurettin Sözen döneminde başladığını, şimdi bunu İmamoğlu'nun devam ettirdiğini bildirdi.

Sözen döneminde İstiklal Caddesi'nin trafiğe kapatıldığını ve nostaljik tramvayın hizmete girdiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, kentteki kaynakların kırsala aktarılmasını, kırsalın üretimini kentteki tüketicinin bir yöntemle bulmasını sağlayanların yine CHP'li belediyeler olduğunu aktardı.

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