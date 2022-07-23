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Petshoplar Kasaplar Odası'na bağlandı! Federasyon başkanından açıklama geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Petshoplar Kasaplar Odası'na bağlandı! Federasyon başkanından açıklama geldi

 TÜRKİYE Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, ülke genelinde faaliyet gösteren petshopların Kasaplar Odası'na bağlandığını açıkladı. Yardımcı, "Bizim alanımız hayvanlar olduğu için, bunlar da hayvan kısmına girdiği için ondan birleştirildi." dedi.

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Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kısa süre önce yayınlanan bir genelge ile faaliyetleri federasyonlarına bağlanan petshoplarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Yeni işletme açacak olanlar..."
Aynı zamanda Antalya Kasaplar Odası Başkanı olan Yardımcı, “Yeni sistemde petshoplar Kasaplar Odası’na bağlandı. Yeni işletme açacak olanlar artık bize başvuru yapacak. Eski açanlar aynı şekilde devam edecek. Biz de bunların sorumlusuyuz. Bizim alanımız hayvanlar olduğu için, bunlar da hayvan kısmına girdiği için ondan birleştirildi. Petshopları toparlamak da iyi bir şey. Herkes mesleğini yapsın” diye konuştu.

"Denetleniyor"
Petsholarda kedi, köpek satılmasının daha sağlıklı ve güvenli olduğunun altını çizen Yardımcı, “Zaten internetten hayvan satışının önüne geçilemiyordu. Petshoplar denetleniyor. İnternet üzerinden yapılacak olan hayvan satışları nasıl denetlenecek?” dedi.

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