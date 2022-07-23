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Kocaeli'de 17 yaşındaki liselinin şüpheli ölümü! Dedesi bu halde buldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de 17 yaşındaki liselinin şüpheli ölümü! Dedesi bu halde buldu

KOCAELİ’de lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Cavit Taş evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

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17 yaşındaki Cavit Taş, dedesi tarafından evde tabancayla vurulmuş şekilde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Cavit Taş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Cavit Taş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan silahın, Cavit Taş’ın polis memuru olan babasına ait beylik tabanca olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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