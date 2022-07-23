BIST 2.517
DOLAR 17,73
EURO 18,12
ALTIN 984,99
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yola savruldular! Feci kaza ölenler ve çok sayıda yaralı var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yola savruldular! Feci kaza ölenler ve çok sayıda yaralı var

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı. İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 17 kişi ise yaralandı.

Abone ol

Olay sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden tarım işçilerini Kızıltepe'ye getiren minibüs şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Şarampole devrilen araçta bulunan tarım işçileri yola savruldu.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre olay yerinde Furkan Kalemli (15) ve Hasret Kuş (20) hayatını kaybederken 17 kişi ise yaralandı.

Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili güvenlik güçlerinin incelemesi sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Yargıtay'dan emsal karar: Mirastan gelen para, ortak mal sayılmayacak
Yargıtay'dan emsal karar: Mirastan gelen para, ortak mal sayılmayacak
Fransızlar sonunda anlamaya başladı! Macron'u topa tutan AP üyesi: Türkiye...
Fransızlar sonunda anlamaya başladı! Macron'u topa tutan AP üyesi: Türkiye...
Maymun çiçeği ilk kez çocuklarda görüldü! İki vaka birbirinden bağımsız biri bebek...
Maymun çiçeği ilk kez çocuklarda görüldü! İki vaka birbirinden bağımsız biri bebek...
Üniversite masrafları dudak uçuklattı! Adaylar kara kara düşünüyor
Üniversite masrafları dudak uçuklattı! Adaylar kara kara düşünüyor
Bolu Yuva köyünü HÜS vurdu! Sudan zehirlenenler yaşadıkları dehşeti anlattı: Dayanamadım...
Bolu Yuva köyünü HÜS vurdu! Sudan zehirlenenler yaşadıkları dehşeti anlattı: Dayanamadım...
Zelenski, İstanbul'daki anlaşma sonrası açıkladı! Satacak 10 milyar dolar değerinde tahıl var
Zelenski, İstanbul'daki anlaşma sonrası açıkladı! Satacak 10 milyar dolar değerinde tahıl var
Turan yolu geliyor! Zengezur Koridoru Türk Cumhuriyetleri'ni birbirine bağlayacak
Turan yolu geliyor! Zengezur Koridoru Türk Cumhuriyetleri'ni birbirine bağlayacak
Ahmet Hakan kavganın fitilini ateşledi! Yetenekli Bay Cübbeli! Başı beladaydı bakın nasıl savuşturdu?
Ahmet Hakan kavganın fitilini ateşledi! Yetenekli Bay Cübbeli! Başı beladaydı bakın nasıl savuşturdu?
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş 'AK Parti'ye bir kızgınlık var. Adalet Partisi de böyle düştü' dedi
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş 'AK Parti'ye bir kızgınlık var. Adalet Partisi de böyle düştü' dedi
Mansur Yavaş’tan Bakan Kurum’a Ankapark yanıtı! 'Hiç mi vicdanın sızlamadı' demişti
Mansur Yavaş’tan Bakan Kurum’a Ankapark yanıtı! 'Hiç mi vicdanın sızlamadı' demişti