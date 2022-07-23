Tokat'ta refüje çıkan ambulanstaki hasta öldü 3 sağlıkçı yaralandı

TOKAT'ta hasta taşıyan ambulansın refüje çıkması sonucu kaza meydana geldi. Ambulans içindeki 67 yaşındaki hasta hayatını kaybederken 3 sağlıkçı yaralandı.Abone ol
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde hasta taşıyan ambulansın refüje çıkması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 sağlıkçı yaralandı.
Kürşat Şahin (24) idaresindeki hasta taşıyan ambulans, Reşadiye-Niksar D-100 kara yolu sanayi sitesi kavşağında refüje çıktı. Hasta Hanife Yılmaz (67) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ambulans sürücüsü ile sağlık çalışanları Veli Şimşek (24) ve Burak Tez (24) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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