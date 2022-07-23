BIST 2.517
DOLAR 17,73
EURO 18,12
ALTIN 984,99
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tokat'ta refüje çıkan ambulanstaki hasta öldü 3 sağlıkçı yaralandı

Tokat'ta refüje çıkan ambulanstaki hasta öldü 3 sağlıkçı yaralandı

TOKAT'ta hasta taşıyan ambulansın refüje çıkması sonucu kaza meydana geldi. Ambulans içindeki 67 yaşındaki hasta hayatını kaybederken 3 sağlıkçı yaralandı.

Abone ol

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde hasta taşıyan ambulansın refüje çıkması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 sağlıkçı yaralandı.

Kürşat Şahin (24) idaresindeki hasta taşıyan ambulans, Reşadiye-Niksar D-100 kara yolu sanayi sitesi kavşağında refüje çıktı. Hasta Hanife Yılmaz (67) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ambulans sürücüsü ile sağlık çalışanları Veli Şimşek (24) ve Burak Tez (24) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sıcak çarpmasına dikkat! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'nin güncel hava raporu; İstanbul,Ankara, İzmir, Muğla...
Foto Galeri Sıcak çarpmasına dikkat! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'nin güncel hava raporu; İstanbul,Ankara, İzmir, Muğla... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Üniversite masrafları dudak uçuklattı! Adaylar kara kara düşünüyor
Üniversite masrafları dudak uçuklattı! Adaylar kara kara düşünüyor
Sakarya'da yaşandı! Yüksek sesle konuşma kavgası korkunç bitti
Sakarya'da yaşandı! Yüksek sesle konuşma kavgası korkunç bitti
Zelenski, İstanbul'daki anlaşma sonrası açıkladı! Satacak 10 milyar dolar değerinde tahıl var
Zelenski, İstanbul'daki anlaşma sonrası açıkladı! Satacak 10 milyar dolar değerinde tahıl var
Turan yolu geliyor! Zengezur Koridoru Türk Cumhuriyetleri'ni birbirine bağlayacak
Turan yolu geliyor! Zengezur Koridoru Türk Cumhuriyetleri'ni birbirine bağlayacak
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş 'AK Parti'ye bir kızgınlık var. Adalet Partisi de böyle düştü' dedi
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş 'AK Parti'ye bir kızgınlık var. Adalet Partisi de böyle düştü' dedi
Mansur Yavaş’tan Bakan Kurum’a Ankapark yanıtı! 'Hiç mi vicdanın sızlamadı' demişti
Mansur Yavaş’tan Bakan Kurum’a Ankapark yanıtı! 'Hiç mi vicdanın sızlamadı' demişti
Acun Ilıcalı'dan transfer bombası! Trabzon'un yıldız ismi Nwakaeme, Hull City'e gidiyor!
Acun Ilıcalı'dan transfer bombası! Trabzon'un yıldız ismi Nwakaeme, Hull City'e gidiyor!
Antalya'da hayvan otlatma kavgası kanlı bitti! Kalbinden bıçaklanınca tüfekle vurdu: 2 ölü
Antalya'da hayvan otlatma kavgası kanlı bitti! Kalbinden bıçaklanınca tüfekle vurdu: 2 ölü
Mersin'de kayıp olarak aranan 12 yaşındaki çocuk ölü bulundu! 50 metreden düşmüş
Mersin'de kayıp olarak aranan 12 yaşındaki çocuk ölü bulundu! 50 metreden düşmüş
 Fethiye’de bir kadını evinde öldüren şahıs aynı silahla intihar etti
 Fethiye’de bir kadını evinde öldüren şahıs aynı silahla intihar etti